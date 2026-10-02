Cristian “Cuti” Romero reveló que Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron quienes tomaron la decisión de convertirlo en el nuevo capitán de la Selección argentina tras la despedida del rosarino.
Messi o Scaloni: Cuti Romero reveló quién lo eligió como capitán de la Selección
El defensor contó cómo recibió la cinta tras la despedida del rosarino y admitió que su ausencia ya se siente dentro del plantel argentino.
“Me eligió para que sea el capitán de la Selección y para mí es una linda responsabilidad. Que lo haya hecho él junto al entrenador es algo hermoso”, contó el defensor.
La ausencia de Messi
Romero reconoció que esta fecha FIFA se vive de una manera distinta dentro del plantel por la ausencia de Messi.
“Se hace extraño que no esté. Obviamente iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia”, expresó.
El ex capitán volverá a sumarse al grupo para su despedida ante Benín, prevista para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental.
Un vínculo que dejó huella
El Cuti también habló del afecto que siente por Messi y admitió que se arrepiente de no habérselo demostrado más durante los años que compartieron en la Selección.
“Mi manera es así, a lo torpe, a lo bruto. Le dije que me arrepiento de no haberle demostrado tanto ese amor que siempre le tuve”, relató.
Además, destacó su forma de ejercer el liderazgo y recordó que, incluso en los momentos de mayor reconocimiento individual, Messi solía señalar al equipo como protagonista de los logros.
Su estreno con la cinta
Romero ya tuvo su primera aparición como capitán en el amistoso ante Bolivia disputado en Córdoba, su provincia natal.
Argentina ganó 4-0 y el defensor marcó uno de los goles antes de ser reemplazado por Leonardo Balerdi.
El zaguero, actualmente en Atlético de Madrid, asumió así un rol que Scaloni ya venía proyectando como parte del nuevo ciclo de la Selección.
Los mensajes para Messi
Scaloni y varios integrantes del plantel también dejaron mensajes para el rosarino antes de su despedida.
El entrenador afirmó estar “eternamente agradecido” por haber compartido su etapa en la Selección, mientras que Lisandro Martínez habló del cariño que mantiene el grupo por el ex capitán.
Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Nicolás Paz y Franco Mastantuono también destacaron lo que significó compartir equipo con Messi.
Los próximos partidos
Argentina continuará su calendario este sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, desde las 21, en el estadio Monumental.
El martes 6, desde las 20 y en el mismo escenario, enfrentará a Benín en el encuentro previsto como despedida de Lionel Messi con la Selección argentina.