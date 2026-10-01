El ciclo de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina ya se ubica en las páginas doradas de la historia del fútbol mundial. Sin embargo, detrás de las copas levantadas, la conquista de la Copa del Mundo en Qatar y el reciente e importante subcampeonato en el Mundial 2026, existe un trabajo silencioso y estratégico de ojo clínico en la captura de talento que fue la verdadera piedra angular de todo el proceso. Desde que asumió el cargo en 2018, el director técnico de Pujato no solo reconstruyó la identidad del equipo, sino que abrió de par en par las puertas del predio de Ezeiza para promover el debut absoluto de 70 futbolistas con la camiseta albiceleste.
La era Scaloni y su fábrica de talentos: los 70 futbolistas que debutaron bajo su mandato
Más allá de la gloria en Qatar 2026 y el valioso subcampeonato mundial, el ciclo del entrenador de Pujato se destaca por una renovación constante que garantizó el presente y proyectó el futuro del seleccionado nacional.
El trabajo de scout y la audacia para apostar por nombres que en su momento generaban incertidumbre en la opinión pública terminaron transformándose en aciertos constitutivos de la era. Futbolistas que ingresaron al radar nacional sin amplio rodaje previo en la Selección —como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez o Enzo Fernández— pasaron de debutar bajo la conducción de Scaloni a convertirse en pilares indiscutidos del equipo nacional.
Lejos de conformarse con la base que alcanzó la cima del mundo, el cuerpo técnico mantuvo una visión a largo plazo para evitar la meseta y asegurar el recambio generacional. En las temporadas posteriores, el DT continuó citando y dándoles rodaje a jóvenes promesas que hoy ya constituyen el presente y el futuro de la Selección, sumando al primer equipo a figuras emergentes de la talla de Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Nico Paz, Franco Mastantuono y Ezequiel Fernández, entre otros.
Esta política de estado dentro del seleccionado garantizó una transición orgánica y competitiva. Cada ventana de fecha FIFA y cada certamen internacional sirvieron como plataforma de prueba para evaluar alternativas en todas las líneas, consolidando una nómina diversa que combina referentes asentados con jóvenes talentos de proyección europea y del fútbol local.
A continuación, el repaso cronológico, año por año, con los 70 futbolistas que tuvieron su estreno oficial en la selección mayor durante el ciclo de Lionel Scaloni:
2018 (16 debuts): Giovanni Simeone, Renzo Saravia, Gerónimo Rulli, Matías Vargas, Santiago Ascacibar, Exequiel Palacios, Alan Franco, Franco Cervi, Gonzalo Martínez, Walter Kannemann, Franco Vázquez, Rodrigo Battaglia, Rodrigo De Paul, Juan Foyth, Gastón Giménez y Paulo Gazzaniga.
2019 (15 debuts): Gonzalo Montiel, Matías Suárez, Lisandro Martínez, Domingo Blanco, Esteban Andrada, Juan Musso, Matías Zaracho, Iván Marcone, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Adolfo Gaich, Lucas Ocampos y Nicolás González.
2020 (1 debut): Facundo Medina.
2021 (4 debuts): Cristian Romero, Emiliano Martínez, Julián Álvarez y Nahuel Molina.
2022 (6 debuts): Emiliano Buendía, Lucas Boyé, Marcos Senesi, Thiago Almada, Enzo Fernández y Nehuén Pérez.
2023 (2 debuts): Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.
2024 (8 debuts): Walter Benítez, Valentín Carboni, Valentín Barco, Valentín Castellanos, Nico Paz, Giuliano Simeone.
2025 (11 debuts): Franco Mastantuono, José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero, Facundo Cambeses, Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni, Joaquín Panichelli, Gabriel Rojas y Agustín Giay.
2026 (9 debuts): Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo, Joaquín Freitas, Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores.