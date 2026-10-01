Selección Argentina

La era Scaloni y su fábrica de talentos: los 70 futbolistas que debutaron bajo su mandato

Más allá de la gloria en Qatar 2026 y el valioso subcampeonato mundial, el ciclo del entrenador de Pujato se destaca por una renovación constante que garantizó el presente y proyectó el futuro del seleccionado nacional.