Lionel Scaloni habló luego del partido y se mostró emocionado porque “ver a esos chicos en la tribuna cantando tan fuerte el himno fue algo que me encantó”. Sobre el partido, señaló que “juegue quién juegue, la identidad de juego se respeta y eso fue bueno”.
Scaloni: “El equipo hizo un partido completo”
El entrenador de la selección rescató el respeto por la identidad de juego y dijo que “me gustó el trabajo de todos y la manera en que afrontaron el partido los jugadores que ya vienen desde hace tiempo con nosotros. No veo a nadie que se relaje, todo lo contrario”.
Agregó que “el equipo hizo un partido completo y me gustó cómo lo afrontaron los jugadores que hace tiempo que están en la selección. Acá no viene nadie obligado, juegan con alegría y afrontan los partidos con una seriedad que me gusta”.
Respecto de los debutantes, que suman 68 en el ciclo de Scaloni y con jugadores que se sumaron en este partido, dijo que “para cualquier entrenador, hacer debutar un jugador es ilusionante y máxime cuando se trata de un entrenador de selección. Me doy cuenta todo lo que genera y todo lo que cuesta el debut con esta camiseta y para nosotros es un orgullo darles la oportunidad. Este es el momento ideal para que disfruten de su convocatoria, porque creo que antes costaba un poco más”.
Señaló luego que “vamos a intentar que se juegue en el interior del país y a eso lo prometo, porque es muy lindo ver el cariño de la gente y sentirlo, como nos pasó en todas estas horas en Córdoba”.
Respecto de la ausencia de Messi, a partir de ahora, dijo que “Lionel es irreemplazable y buscaremos la manera de jugar a través de un sentido colectivo, unidos y juntando pases. El desafío es ese, el de mantener la esencia con un profundo respeto por la pelota”. Y también se refirió a Leonel Flores, el delantero de Boca que debutó: “Este momento es el de pruebas de chicos.
Respecto de Leo, le pedí que hiciera lo que hace en su club. Y lo hizo. Hay que cuidarlo, hay que contenerlo y sé que en Boca lo hacen. Tanto él como Mastantuono son muy jóvenes y a estos chicos hay que cuidarlos. Si juega como jugó hoy en diez minutos, sería algo extraordinario”.
Sobre la presencia de los dos “9”, dijo que “nosotros buscamos el equilibrio y cuando jugaba Leo (por Messi) no podíamos poner a él con Lautaro y Julián, salvo en algún momento especial de algún partido, como fue en el Mundial, ante Inglaterra, porque el equilibrio es fundamental para nosotros. Si en algunos partidos no jugaron juntos o alguno no tuvo los minutos suficientes, fue por culpa mía”.
Habló de Nico Paz y dijo que “tiene un nivel alto en Europa, es un jugador con claridad, como juegan los enganches, distinto a Mastantuono, que es más eléctrico”. Y agregó que “lo lindo es ver entrar a estos chicos con la ilusión que tienen por ponerse la camiseta argentina. Hoy tuvimos la posibilidad de contar con Giay, Vega y Simón para ocupar los laterales y eso es bueno, hay material”.
Para finalizar, dijo que “no tengo ni idea de la Finalissima” y con relación a la camiseta número 10, “ya veremos a quién se la damos a partir de la fecha Fifa de noviembre, después de que se retire Leo. Hasta el martes, a la 10 no la vamos a usar, la tendrá Leo el martes y luego veremos a quién se la damos y si ese jugador acepta ponérsela”.
Por último, elogió al Flaco López: “Es un jugador bastante completo y siempre tiene una chance de gol. Hoy la aprovechó y estamos muy contentos con él, con un comportamiento genial en el día a día”.