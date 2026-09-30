La Selección Argentina de fútbol se enfrenta este miércoles por la noche ante su par de Bolivia en el comienzo de una extensa fecha FIFA de amistosos.
Argentina enfrenta a Bolivia en su primer amistoso post Mundial
El encuentro se disputa desde las 21 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes. El subcampeón del Mundo inicia la despedida de Lionel Messi.
El encuentro se disputa desde las 21 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
La transmisión del partido está a cargo de TyC Sports y Telefe, con cobertura y análisis posterior de El Litoral.
El 11 de la Selección Argentina
La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Bolivia: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.
Así salieron los últimos 10 Argentina - Bolivia
En los últimos años, la "Albiceleste" hizo valer todo su poderío cada vez que se cruzó con Bolivia, selección a la que derrotó en 8 de los últimos 10 enfrentamientos, mientras que empató uno y perdió el restante.
El único triunfo de Bolivia en estos 10 enfrentamientos previos se dio en el 2017, durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, cuando se impusieron por 2-0 en condición de local en el que fue el último partido de Edgardo Bauza como DT de Argentina.
A partir de aquel enfrentamiento, la Selección argentina ganó los siguientes cruces, la mayoría de ellos casi sin problemas. El primero ocurrió durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, en condición de visitante, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta el partido para imponerse por 2-1.
Los cuatro siguientes terminaron en goleada para la Argentina: 4-1 en la Copa América 2021, 3-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y 3-0 y 6-0 en las Eliminatorias para el Mundial 2026.
Antes de esta seguidilla, la Selección argentina igualó 1-1 en 2013 en su visita a Bolivia en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, para después golear 7-0 en un amistoso de 2015, imponerse 2-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 como local y 3-0 en la Copa América 2016.
Los últimos 10 partidos
- Argentina 6 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2024)
- Bolivia 0 - 3 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2023)
- Argentina 3 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2021)
- Bolivia 1 - 4 Argentina: Copa América 2021
- Bolivia 1 - 2 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2020)
- Bolivia 2 - 0 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2017)
- Argentina 3 - 0 Bolivia: Copa América 2016
- Argentina 2 - 0 Bolivia: Eliminatorias Sudamericanas (2016)
- Argentina 7 - 0 Bolivia: amistoso internacional (2015)
- Bolivia 1 - 1 Argentina: Eliminatorias Sudamericanas (2013)