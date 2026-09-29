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Furor en Córdoba por la llegada de la Selección argentina antes del cruce frente a Bolivia

Miles de hinchas se concentraron para recibir al plantel nacional en la capital provincial. Pese a la ausencia de Lionel Messi, las figuras del equipo y Lionel Scaloni se acercaron a firmar autógrafos y sacarse fotos con la gente en la previa del partido de este miércoles.

Sale selfie de Scaloni con el público en CórdobaSale selfie de Scaloni con el público en Córdoba
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La Selección argentina ya se encuentra en suelo cordobés. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni arribó este martes por la noche a la capital provincial para disputar el encuentro amistoso de este miércoles frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, desatando una verdadera fiesta popular tras su llegada.

Cuti Romero, uno de los mas queridos por el público.Cuti Romero, uno de los mas queridos por el público.

Miles de fanáticos se autoconvocaron en las inmediaciones del hotel de concentración para brindarle un cálido recibimiento a los subcampeones del mundo. En un clima de pura euforia, varios de los futbolistas de la Albiceleste respondieron al afecto del público acercándose a las vallas para firmar camisetas, tomarse fotografías y cruzar algunas palabras con los hinchas presentes.

Mac Allister saluda al público argentino.Mac Allister saluda al público argentino.

Aunque la delegación no contó con la presencia de Lionel Messi —quien se sumará al grupo en los próximos días—, el entusiasmo no decayó en absoluto. El público cordobés dedicó una ovación especial a figuras centrales del equipo como Cuti Romero, Mac Allister, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de ovacionar afectuosamente al propio entrenador, Lionel Scaloni.

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