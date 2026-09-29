Furor en Córdoba por la llegada de la Selección argentina antes del cruce frente a Bolivia

Miles de hinchas se concentraron para recibir al plantel nacional en la capital provincial. Pese a la ausencia de Lionel Messi, las figuras del equipo y Lionel Scaloni se acercaron a firmar autógrafos y sacarse fotos con la gente en la previa del partido de este miércoles.