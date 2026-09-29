Selección Argentina

Scaloni confirmó cuándo llega Messi para su despedida y dejó abierta la puerta a una sorpresa

El DT de la Albiceleste anticipó que el capitán se sumará este fin de semana tras su compromiso con Inter Miami para encarar el choque ante Benín, aunque entre risas no descartó que pueda sumarse antes. Además, remarcó cómo responderá el equipo ante su ausencia en los amistosos previos.