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Scaloni confirmó cuándo llega Messi para su despedida y dejó abierta la puerta a una sorpresa

El DT de la Albiceleste anticipó que el capitán se sumará este fin de semana tras su compromiso con Inter Miami para encarar el choque ante Benín, aunque entre risas no descartó que pueda sumarse antes. Además, remarcó cómo responderá el equipo ante su ausencia en los amistosos previos.

Scaloni espera a Messi tras el partido con Burkina Faso. REUTERS/Agustin MarcarianScaloni espera a Messi tras el partido con Burkina Faso. REUTERS/Agustin Marcarian
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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó precisiones sobre la llegada de Lionel Messi para encarar el partido de despedida del próximo 6 de octubre frente a Benín. Durante la conferencia de prensa previa al cruce amistoso ante Bolivia —programado para este miércoles 30 en el estadio Mario Alberto Kempes—, el DT dio detalles sobre la agenda del capitán.

"Leo, en principio, viene el fin de semana, después del partido ante Burkina Faso", señaló el técnico santafesino. Sin embargo, con un guiño de complicidad que encendió la ilusión de los hinchas, dejó abierta la posibilidad de que el astro se incorpore antes para sumar minutos en el segundo compromiso de la fecha FIFA: "Pero si quiere venir a jugar el tres no tiene problema". De todos modos, volvió a remarcar: "en principio llegaría el domingo".

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - September 29, 2026 Argentina's Leandro Paredes and coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAYScaloni prepara el equipo y espera a Messi REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

El calendario le juega a favor a la "Pulga": tras haber jugado el 27 de septiembre con el Inter Miami, su siguiente compromiso con la franquicia de la MLS recién será el 10 de octubre contra D.C. United. Esa ventana de días le daría margen para adelantarse al viaje, tal como sugirió el propio Scaloni.

Por otra parte, el seleccionador nacional analizó la trascendencia de la figura de Messi en el grupo y la capacidad de respuesta del plantel cuando le toca ausentarse: "Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte, en los partidos en los que no estuvo el equipo ha respondido; tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar, que es la de tener la pelota. Más allá de lo que es como jugador, nunca vi que alguien genere dentro y fuera de la cancha lo que genera Messi. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo".

FILE PHOTO: File Photo: Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Estadio Manuel Martinez Valero, Elche, Spain - November 13, 2025 Argentina's Lionel Messi with coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Pablo Morano/File Photo/File PhotoMessi tendrá su último partido con la selección. REUTERS/Pablo Morano/File Photo/File Photo

En cuanto al posible once inicial para enfrentar a Bolivia, Scaloni aún no confirmó la alineación, pero la Albiceleste perfila un esquema integrado por Emiliano Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Mac Allister, Palacios; Soulé o Mastantuono, Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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