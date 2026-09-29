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Scaloni liberó a tres juveniles

Tres bajas en la Selección argentina de cara a la seguidilla de amistosos

El entrenador remarcó la importancia del recambio generacional mientras preservó a los convocados que afrontan compromisos continentales con sus instituciones.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió al recambio generacional y destacó el monitoreo sobre las jóvenes promesas. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió al recambio generacional y destacó el monitoreo sobre las jóvenes promesas. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.
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Los futbolistas Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Aranda quedaron desafectados del plantel de la Selección argentina que enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia y en otros dos amistosos a Burkina Faso y Benín.

"Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes", comenzó el comunicado de la AFA en redes de la Selección.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - September 29, 2026 Argentina's Tomas Palacios and Lautaro Martinez during training REUTERS/Agustin MarcarianTomás Palacios durante el entrenamiento con la Selección mayor. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

"El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos", aseguró sobre el jugador de Estudiantes de La Plata y de Boca, respectivamente.

Por otro lado, el atacante de Vélez, Tobías Aranda, tampoco estará dentro de la nómina: "En tanto, Tobías Andrada, quedará desafectado de la convocatoria".

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El caso de Flores es una garantía para Boca, ya que el juvenil podría estar más descansado para el choque trascendental del Xeneize por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama.

Palacios también es una piezas importante en Estudiantes de La Plata, quien deberá jugarse el año en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Scaloni sobre el recambio

Lionel Scaloni habló sobre el recambio generacional en la conferencia de prensa que brindó este martes: "A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y los venimos monitoreando. Demuestran querer estar, tienen muchas ganas. Les daremos la oportunidad de jugar para que puedan aportar".

Y el DT agregó que hay de donde sacar jugadores: "Hay un recambio ahora pero con una base más sólida que cuando comenzamos el ciclo en la Selección. Hay gente en quien confiar y eso nos da tranquilidad, aunque sabemos que eso no garantiza resultados".

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