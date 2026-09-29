Estados Unidos y Chile se enfrentarán este martes en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, en el marco de la gira por Norteamérica correspondiente a la fecha FIFA.
Fecha FIFA: Chile enfrenta a Estados Unidos tras la derrota ante Canadá
La selección chilena busca recuperarse de la derrota ante Canadá y afronta un nuevo ensayo en la fecha FIFA. El partido se disputará en el Energizer Park, con bajas importantes para La Roja.
El encuentro servirá como una nueva prueba para ambos seleccionados, que continúan evaluando alternativas y ajustando sus equipos de cara a sus próximos compromisos oficiales.
El conjunto estadounidense llega al partido después de una victoria ante Perú. Dirigido por Mauricio Pochettino, el equipo busca darle continuidad a una propuesta basada en la intensidad, las transiciones rápidas y la incorporación de distintas variantes en su estructura.
Para Estados Unidos, el amistoso también representa una oportunidad para sumar minutos internacionales y continuar consolidando futbolistas de cara al futuro.
Chile busca recuperarse tras la derrota ante Canadá
La selección chilena, conducida por Nicolás Córdova, afronta el segundo partido de su gira después de la derrota por la mínima ante Canadá en Toronto.
Para este compromiso, el entrenador deberá modificar la formación debido a las suspensiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, ambos expulsados en el encuentro anterior.
El objetivo de La Roja será mejorar su rendimiento respecto de la primera presentación y aprovechar el amistoso para seguir probando variantes en un plantel que atraviesa una etapa de renovación.
Probables formaciones
Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Mark McKenzie, Caleb Wiley; Tyler Adams, Johnny Cardoso; Brenden Aaronson, Gio Reyna, Malik Tillman; Ricardo Pepi.
Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Paulo Díaz, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Gonzalo Tapia; Ben Brereton.