#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En St. Louis

Fecha FIFA: Chile enfrenta a Estados Unidos tras la derrota ante Canadá

La selección chilena busca recuperarse de la derrota ante Canadá y afronta un nuevo ensayo en la fecha FIFA. El partido se disputará en el Energizer Park, con bajas importantes para La Roja.

Estados Unidos y Chile se miden en St. Louis con cambios en ambos equiposEstados Unidos y Chile se miden en St. Louis con cambios en ambos equipos
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Estados Unidos y Chile se enfrentarán este martes en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, en el marco de la gira por Norteamérica correspondiente a la fecha FIFA.

Mirá tambiénEcuador llegó a Japón y se prepara para debutar ante el local en la Copa Kirin

El encuentro servirá como una nueva prueba para ambos seleccionados, que continúan evaluando alternativas y ajustando sus equipos de cara a sus próximos compromisos oficiales.

El conjunto estadounidense llega al partido después de una victoria ante Perú. Dirigido por Mauricio Pochettino, el equipo busca darle continuidad a una propuesta basada en la intensidad, las transiciones rápidas y la incorporación de distintas variantes en su estructura.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Chile v Peru - Estadio Monumental, Santiago, Chile - October 12, 2023 Chile's Ben Brereton Diaz in action with Peru's Luis Advincula REUTERS/Ivan AlvaradoLa Roja vuelve a jugar: Chile enfrenta a Estados Unidos tras la derrota ante Canadá

Para Estados Unidos, el amistoso también representa una oportunidad para sumar minutos internacionales y continuar consolidando futbolistas de cara al futuro.

Chile busca recuperarse tras la derrota ante Canadá

La selección chilena, conducida por Nicolás Córdova, afronta el segundo partido de su gira después de la derrota por la mínima ante Canadá en Toronto.

Para este compromiso, el entrenador deberá modificar la formación debido a las suspensiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, ambos expulsados en el encuentro anterior.

FILE PHOTO: Sep 26, 2026; Orlando, Miami, USA; United States head coach Mauricio Pochettino talks to media after beating Peru in an international friendly at Inter.co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File PhotoEstados Unidos y Chile se miden en St. Louis con cambios en ambos equipos

El objetivo de La Roja será mejorar su rendimiento respecto de la primera presentación y aprovechar el amistoso para seguir probando variantes en un plantel que atraviesa una etapa de renovación.

Probables formaciones

Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Mark McKenzie, Caleb Wiley; Tyler Adams, Johnny Cardoso; Brenden Aaronson, Gio Reyna, Malik Tillman; Ricardo Pepi.

Mirá tambiénBrasil sufrió ante Australia, reaccionó y terminó ganando 4 a 2

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Paulo Díaz, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Gonzalo Tapia; Ben Brereton.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Chile
FIFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro