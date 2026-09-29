La Selección de Ecuador ya se encuentra en Yokohama, donde continuará su preparación para disputar la Copa Kirin durante la actual ventana de partidos internacionales. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo debutará el jueves ante Japón y luego tendrá un segundo encuentro frente a Panamá o Nueva Zelanda.
Ecuador llegó a Japón y se prepara para debutar ante el local en la Copa Kirin
La selección ecuatoriana se instaló en Yokohama y comenzó la preparación para el torneo amistoso. El jueves enfrentará a Japón, mientras que luego jugará ante Panamá o Nueva Zelanda. Será el segundo compromiso del ciclo de Gallardo, que comenzó con una derrota ante Corea del Sur.
El plantel llegó a territorio japonés este lunes, después de permanecer unos días en Seúl, donde disputó el primer amistoso de la era Gallardo y cayó ante Corea del Sur.
Con el foco puesto en los próximos compromisos, los futbolistas ecuatorianos quedaron concentrados en el hotel y comenzaron a preparar el partido frente al seleccionado local.
Japón, primer desafío en la Copa Kirin
Ecuador se enfrentará con Japón el jueves desde las 19:10, hora local, en el Estadio Internacional de Yokohama.
El conjunto japonés llegará al encuentro después de conseguir dos victorias en sus últimos amistosos: derrotó 2-1 a Venezuela y 3-1 a Uruguay.
Para Gallardo, el partido representará una nueva oportunidad para trabajar sobre el funcionamiento del equipo y continuar con la construcción de su ciclo al frente de la selección ecuatoriana.
El plantel tendrá entrenamientos durante el martes y el miércoles. En la jornada previa al encuentro, el entrenador argentino y algunos integrantes del equipo brindarán una conferencia de prensa.
Después del partido ante Japón, Ecuador disputará su segundo compromiso de la Copa Kirin frente a Panamá o Nueva Zelanda, en el cierre de su gira por Asia.
Ecuador vuelve a la Copa Kirin después de 31 años
La participación de Ecuador tendrá además un componente histórico. La selección sudamericana regresará a la Copa Kirin después de 31 años.
Su primera participación se produjo en 1995, cuando compartió el torneo con Japón y Escocia.
La competencia japonesa comenzó a disputarse en 1978 y tuvo una frecuencia anual hasta 2011. Posteriormente, las cuestiones relacionadas con el calendario internacional hicieron que dejara de organizarse todos los años.
A pesar de esos cambios, el certamen mantuvo su continuidad y en 2026 celebrará su edición número 34, con Ecuador como uno de los participantes.
Un nuevo capítulo para Gallardo
La gira por Asia representa los primeros pasos de Gallardo al frente del seleccionado ecuatoriano. Tras el debut ante Corea del Sur, el entrenador tendrá ahora dos nuevos compromisos para evaluar futbolistas y avanzar en la preparación del equipo.
El duelo ante Japón será el primer partido de Ecuador en la Copa Kirin y una nueva instancia para el técnico argentino en el inicio de su ciclo.