Con Gallardo al frente

Ecuador llegó a Japón y se prepara para debutar ante el local en la Copa Kirin

La selección ecuatoriana se instaló en Yokohama y comenzó la preparación para el torneo amistoso. El jueves enfrentará a Japón, mientras que luego jugará ante Panamá o Nueva Zelanda. Será el segundo compromiso del ciclo de Gallardo, que comenzó con una derrota ante Corea del Sur.