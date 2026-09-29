Brasil tuvo que trabajar más de lo previsto para quedarse con la victoria ante Australia. La selección dirigida por Carlo Ancelotti reaccionó después de quedar en desventaja y terminó imponiéndose por 4-2 en un amistoso internacional disputado durante la fecha FIFA.
Brasil sufrió ante Australia, reaccionó y terminó ganando 4 a 2
La selección dirigida por Carlo Ancelotti comenzó ganando, sufrió una remontada de Australia y logró recuperarse antes del descanso. En el segundo tiempo, Bruno Guimarães y Vinícius Jr. sellaron el triunfo de la Canarinha.
El conjunto brasileño tuvo un comienzo favorable y logró ponerse rápidamente en ventaja. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Vanderson apareció para abrir el marcador con un remate preciso.
Sin embargo, Australia logró cambiar el desarrollo del encuentro y aprovechó algunos desacoples defensivos del equipo sudamericano. En apenas cinco minutos, los oceánicos dieron vuelta el resultado con los goles de Alessandro Circati, a los 28 minutos, y Connor Metcalfe, a los 33.
Brasil quedó entonces obligado a reaccionar y encontró el empate antes del descanso. Raphinha convirtió un penal y estableció el 2-2, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.
Brasil cambió la imagen en el segundo tiempo
Tras el descanso, la selección brasileña mostró una actitud diferente. Con mayor control de la pelota y más presencia en campo rival, comenzó a recuperar el dominio del partido y redujo la capacidad de Australia para generar peligro.
La presión brasileña tuvo su recompensa cuando Bruno Guimarães apareció dentro del área y convirtió el tercer tanto de su equipo para establecer el 3-2.
Con la ventaja nuevamente en sus manos, Brasil pudo manejar mejor los tiempos del encuentro y encontró espacios para sentenciarlo.
Vinícius Jr. puso cifras definitivas
A diez minutos del final, Vinícius Jr. tuvo la oportunidad desde el punto penal y no falló. El delantero convirtió el 4-2 y terminó de asegurar una victoria que Brasil había tenido que construir después de un primer tiempo cambiante.
El triunfo le permitió al equipo de Ancelotti cerrar la jornada con una recuperación después de un partido en el que comenzó en ventaja, sufrió la remontada australiana y finalmente consiguió imponer su jerarquía en la segunda mitad.