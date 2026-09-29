Nicolás Varrone vuelve a correr. Luego de su salida del equipo de Fórmula 2, el piloto de Ingeniero Maschwitz se prepara para reencontrarse con Corvette en una carrera que tiene un valor especial: Varrone disputará Petit Le Mans, la competencia de diez horas que se correrá en el circuito estadounidense de Road Atlanta” donde buscará ayudar a sus compañeros a conquistar el campeonato de IMSA.
Varrone vuelve a correr y quiere ayudar a Corvette a conseguir el título
El argentino disputará las diez horas de Petit Le Mans junto a Tommy Milner y Nicky Catsburg, líderes de GTD Pro. Se reencontrará con el equipo con el que fue cuarto en Daytona y tercero en Sebring durante esta temporada.
Durante el fin de semana compartirá el Corvette Z06 GT3.R número 4 del Pratt Miller Motorsports con el estadounidense Tommy Milner y el neerlandés Nicky Catsburg, la competencia se disputará este sábado 3 de octubre, y cerrará la temporada.
“¡Petit Le Mans este finde! ¡De vuelta al Corvette Z06 GT3 para la definición de campeonato de IMSA junto a Pratt Miller Motorsports!”, anunció Nico en su cuenta de Instagram. En ese mismo mensaje dejó en claro qué representa este regreso: “¡Feliz de volver con este grupo en estas míticas 10 horas y ayudarlos a conseguir el título!”.
La participación estaba contemplada en su programa deportivo para 2026, que incluía las tres pruebas más largas del calendario de IMSA: Daytona, Sebring y Petit Le Mans. Ahora llegará el momento de completar ese recorrido, con un equipo que afrontará la última fecha al frente del campeonato de su clase.
Dos carreras y un podio en 2026
Varrone comenzó el año en las 24 Horas de Daytona, donde terminó cuarto en GTD Pro junto a Milner y Catsburg. Fue su primera presentación de la temporada con el Corvette número 4 y el primer aporte al campeonato de una tripulación con la que ya había compartido las competencias de resistencia durante 2025.
La segunda participación llegó el 21 de marzo, en las 12 Horas de Sebring. Allí, los tres subieron al tercer escalón del podio de su clase, detrás de los Porsche de Manthey Racing y AO Racing. Completaron 321 vueltas y finalizaron en el puesto 24 de la clasificación general. Esa fue la última carrera de Nico en IMSA antes de este regreso a Road Atlanta.
Su calendario dentro de la categoría fue distinto al de sus compañeros. Mientras Milner y Catsburg disputaron la temporada completa, el argentino integró la formación para estas citas de larga duración. Por eso, en Petit Le Mans su tarea será contribuir a la definición de un campeonato que sus compañeros llegan en condiciones de ganar.
Un regreso que el equipo esperaba
Milner y Catsburg encabezan el torneo de pilotos de GTD Pro con 47 puntos de ventaja sobre Connor De Phillippi y Neil Verhagen. Chevrolet, además, lidera el campeonato de fabricantes. La diferencia mantiene abierta la pelea y obliga al equipo a completar una carrera sólida en el cierre del año.
La confianza en Varrone también quedó reflejada en las palabras de Milner durante la conferencia previa. El estadounidense celebró tener nuevamente al argentino en el equipo y destacó tanto su talento como la velocidad que mostró esta temporada.
El reencuentro tiene un antecedente alentador: en la edición 2025 de Petit Le Mans, esta misma tripulación terminó segunda en GTD Pro. Los tres conocen lo que significa llegar al podio después de diez horas en Road Atlanta y ahora intentarán acompañar ese rendimiento con la conquista del campeonato.
Diez horas para definirlo todo
La carrera exigirá administrar el auto, resolver los cambios de piloto y convivir con el tránsito de las distintas clases. A esas dificultades se sumará la llegada de la noche, una condición especialmente desafiante en Road Atlanta.
Milner explicó que el circuito tiene sectores con escasa iluminación y desniveles que dificultan la visibilidad. También señaló que la convivencia con los prototipos, que se aproximan a diferentes velocidades, obliga a tomar decisiones constantemente. El desgaste, describió, es tanto físico como mental.
La largada está prevista para las 13.10 de Argentina del sábado y la competencia se extenderá durante diez horas. IMSA anunció la transmisión internacional a través de IMSA.tv y de su canal oficial de YouTube.
Varrone volverá a encontrarse con un auto y un grupo de trabajo que conoce. Después del cuarto puesto en Daytona y del podio en Sebring, buscará cerrar su participación en la temporada con otro buen resultado. Esta vez, además, su aporte puede ayudar a que el festejo de sus compañeros sea por un título.