Automovilismo

Varrone vuelve a correr y quiere ayudar a Corvette a conseguir el título

El argentino disputará las diez horas de Petit Le Mans junto a Tommy Milner y Nicky Catsburg, líderes de GTD Pro. Se reencontrará con el equipo con el que fue cuarto en Daytona y tercero en Sebring durante esta temporada.