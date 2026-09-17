Automovilismo

Nico Varrone cerró su etapa en la Fórmula 2 y abrió una incógnita sobre su futuro

El piloto argentino anunció que no continuará con Van Amersfoort Racing y se bajó del campeonato con efecto inmediato. Dejó atrás una temporada compleja y prometió contar pronto cuál será el próximo paso de su carrera.