Luciano Benavides se bajó de la KTM conforme, aunque sabía dónde había dejado escapar algo de tiempo. Los nervios del comienzo, algunos errores y la elección de las marchas en un terreno castigado formaron parte de su primer balance en el Rally de Marruecos. Terminó cuarto en el prólogo, a 25 segundos de su compañero Daniel Sanders, y se quedó con una sensación que alimenta sus expectativas para los próximos días: está cómodo sobre la moto.
Luciano Benavides arrancó cuarto en Marruecos: “Me siento muy bien, muy cómodo”
El cuarto puesto lo dejó detrás de Sanders, Edgar Canet y Ricky Brabec, en un comienzo que le permitió volver a medirse con sus rivales directos.
“La verdad que fue un prólogo complicado. Siempre estos prólogos así, en este terreno con un poco de arena y piedra… estaba muy roto, parecía un poco motocross, una sola huella”, describió el salteño después de completar la apertura de la cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid.
En ese recorrido, Benavides encontró dificultades, pero también respuestas. El cuarto puesto lo dejó detrás de Sanders, Edgar Canet y Ricky Brabec, en un comienzo que le permitió volver a medirse con sus rivales directos.
“Me sentí bien en la moto a pesar de que cometí algunos errores y por ahí por los nervios manejé un poco en cambios bajos”, reconoció. Según explicó, tendría que haber utilizado marchas más altas en algunos sectores. Fue una observación puntual sobre su manejo, dentro de un balance positivo.
“En general bien. Mañana creo que tengo una buena posición de largada, vamos a ver esta noche qué número elegimos”, señaló antes de la selección del orden de salida para la primera etapa. Su ubicación en el prólogo le dio margen para pensar cómo encarar el comienzo de las jornadas largas.
El cierre de su testimonio transmitió confianza: “Contento para empezar, me siento muy bien, muy cómodo, así que vamos a darle”.
Un Mundial que lo tiene cerca
Benavides llegó a Marruecos con 61 puntos, apenas seis menos que Sanders, líder del campeonato, y a tres de Tosha Schareina. Esa cercanía convierte cada jornada en una oportunidad para avanzar en la pelea por el título.
El ganador del Dakar 2026 afronta una competencia que conoce bien y en la que ya consiguió subir al podio. Esta vez, además de buscar un buen resultado en el desierto marroquí, tiene la posibilidad de mejorar su posición en un Mundial que entra en su tramo decisivo.
La primera etapa se disputará este martes 29 de septiembre entre Agadir y Zagora. Después, la actividad continuará con cuatro jornadas con salida y llegada en la zona de Zagora, hasta el sábado 3 de octubre. Por delante aparecen las exigencias propias de una prueba que combina velocidad, navegación y el cuidado de la mecánica.
Los argentinos, con nuevos desafíos
La presencia nacional se extiende mucho más allá de Luciano. Entre pilotos y navegantes, son 18 los argentinos que participan en esta edición, varios de ellos en momentos importantes de sus carreras.
Una de las principales novedades es el debut de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en Ultimate, la categoría mayor de los autos. Los cordobeses, campeones mundiales de Challenger en 2025, afrontarán ese paso con una Toyota Hilux del equipo SVR.
También estará Kevin Benavides, que continúa construyendo su experiencia en las cuatro ruedas junto al sanjuanino Lisandro Sisterna. Después de su participación en el Desafío Ruta 40, el binomio competirá en Marruecos con una Toyota Hilux de Overdrive.
En la misma divisional aparecen otras dos tripulaciones con recorrido internacional: Lucio Álvarez y Bernardo Graue, con una Hilux de SVR, y Sebastián Halpern junto a Eduardo Pulenta, con un MINI del equipo X-Raid.
A diferencia de las motos, que este lunes disputaron el prólogo, los autos tuvieron una sesión de pruebas previa al comienzo de las etapas.
Más nombres bajo la bandera argentina
Manuel Andújar y Andrés Frini afrontarán su debut mundialista en Challenger con un Taurus. En esa categoría también competirá el navegante argentino Augusto Sanz, junto a la neerlandesa Puck Klaassen.
Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi compartirán un Can-Am en SSV, mientras que Gastón Mattarucco acompañará al colombiano Javier Vélez en Classic.
En las motos, Santiago Rostan y Baltazar Frezze Pisoni participarán en Rally2, y Eduardo Alan lo hará en Rally3.
Las cinco etapas del Rally de Marruecos 2026, del 29 de septiembre al 3 de octubre:
1 Martes 29 de septiembre Agadir–Zagora
2 Miércoles 30 de septiembre Zagora–Zagora
3 Jueves 1 de octubre Zagora–Zagora
4 Viernes 2 de octubre Zagora–Zagora
5 Sábado 3 de octubre Zagora–Zagora
Después de la primera jornada, las cuatro restantes se disputarán en bucles, con salida y llegada en Zagora.