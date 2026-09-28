El compañero de equipo es la primera referencia en el automovilismo, pero en la Fórmula 1 es aún más. Comparte el mismo desarrollo del auto, conoce sus posibilidades y también sus limitaciones. ¿Quién está mejor en el mano a mano?
El rival del otro lado del box: las pulseadas internas de la Fórmula 1
Después de quince fechas, la comparación entre compañeros expone diferencias y sorpresas. Antonelli se impone en Mercedes, Ferrari mantiene uno de los duelos más parejos y Colapinto busca achicar la distancia con Gasly en Alpine.
Después de quince fechas de la temporada 2026, los duelos internos ofrecen otra lectura del campeonato, con diferencias marcadas en algunas escuderías y una pelea mucho más ajustada en otras.
Después de quince fechas de la temporada 2026, los duelos internos ofrecen otra lectura del campeonato, con diferencias marcadas en algunas escuderías y una pelea mucho más ajustada en otras.
Para Franco Colapinto tras el Gran Premio de Azerbaiyán, el francés domina el enfrentamiento de clasificación por 12 a 3. En carrera, la distancia se achica: Gasly terminó por delante en nueve oportunidades y el argentino, en cinco.
Bakú no sumó un resultado, ambos abandonaron. La diferencia en clasificación señala uno de los desafíos del argentino: ganar terreno frente a su compañero a una vuelta. Gasly, además, consiguió en Monza su primera pole position, y mostró cuánto había progresado el Alpine.
En las carreras, Colapinto logró acercarse más. Sus cinco resultados por delante del francés no alcanzan para equilibrar el balance, pero muestran una diferencia menor que la registrada en clasificación.
Antonelli marca la diferencia en carrera
En Mercedes, el duelo ayuda a entender el liderazgo de Kimi Antonelli en el campeonato. El italiano aventaja a George Russell por apenas 8 a 7 en clasificación, pero amplía la diferencia a 10 a 5 en carrera. Sus ocho victorias tienen un peso decisivo.
Russell respondió en Azerbaiyán con pole y triunfo, el primero desde Austria, y redujo a 66 puntos la distancia con su compañero en el Mundial. Ese fin de semana le permitió descontar tanto en el campeonato como en la comparación interna.
Ferrari presenta un escenario mucho más parejo. Charles Leclerc lidera por 8 a 7 en clasificación, mientras que Lewis Hamilton está adelante por el mismo margen en carrera. La primera fila y el cuarto puesto del monegasco en Bakú ajustaron un duelo que, después de quince fechas, sigue sin un dominador claro.
En McLaren, Lando Norris conserva la ventaja sobre Oscar Piastri: 9 a 6 en clasificación y 8 a 6 en carrera. El Gran Premio de China quedó fuera de esta última cuenta porque ninguno de los dos tomó la salida. Norris, además, consiguió las dos victorias del equipo, en Hungría y Países Bajos.
Verstappen y Alonso sostienen su ventaja
Los cambios de pilotos obligan a dividir el balance de Red Bull. Max Verstappen supera a Isack Hadjar por 8 a 4 en clasificación y 9 a 3 en carrera. Frente a Liam Lawson, quien reemplazó al francés durante su recuperación de una lesión en la muñeca, el neerlandés quedó 3 a 0 y 2 a 1, respectivamente.
Hadjar tuvo un regreso destacado en Bakú: clasificó por delante de Verstappen y consiguió su segundo podio de la temporada, aunque terminó detrás de su compañero.
La mayor diferencia de clasificación aparece en Aston Martin, donde Fernando Alonso aventaja a Lance Stroll por 13 a 2. En carrera, el español lidera 8 a 2, con cinco Grandes Premios excluidos por abandonos de ambos. También consiguió los tres puntos que suma la escudería.
En Williams, Carlos Sainz está adelante de Alex Albon por 10 a 5 en clasificación y 9 a 6 en carrera. Oliver Bearman, en tanto, supera a Esteban Ocon por 10 a 5 y 8 a 6 en Haas.
Audi tiene otra de las parejas más equilibradas: Gabriel Bortoleto aventaja a Nico Hülkenberg por 8 a 7 en ambos registros. En Cadillac, Sergio Pérez lidera frente a Valtteri Bottas por 8 a 7 en clasificación y 9 a 4 en carrera.
Racing Bulls también repartió su temporada entre distintas formaciones. Lawson supera a Arvid Lindblad por 7 a 5 en clasificación y 8 a 4 en carrera. Durante las tres fechas que compartió con Yuki Tsunoda, el joven británico quedó adelante por 3 a 0 y 2 a 1.
Para Colapinto, el tramo que viene ofrece la oportunidad de mejorar su propio balance. Gasly mantiene una ventaja clara, especialmente a una vuelta. Acercarse en clasificación y convertir ese avance en resultados será parte del trabajo del argentino, después de un cierre en Bakú que dejó a Alpine sin puntos con ninguno de sus autos.