Alpine publicó este domingo un nuevo comunicado para condenar “enérgicamente” los mensajes de odio y abuso difundidos en redes sociales después del Gran Premio de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto protagonizó un accidente múltiple.
Alpine condenó los mensajes de odio tras el choque de Colapinto en Bakú
La escudería volvió a pronunciarse contra los abusos en redes sociales luego del accidente que involucró al argentino, Pierre Gasly y Lando Norris en Azerbaiyán.
El incidente ocurrió en el reinicio posterior a un período de Safety Car. Colapinto se pasó en la frenada de la primera curva, golpeó a Pierre Gasly y la secuencia también dejó fuera de carrera a Lando Norris.
“Nadie debería ser objeto de comentarios abusivos”
En el comunicado, la escudería remarcó que los errores forman parte de las competencias al límite y sostuvo que ningún resultado deportivo justifica agresiones personales en internet.
Alpine aclaró además que su rechazo “no está dirigido contra ninguna base de aficionados en particular ni contra los seguidores de un equipo o piloto”, sino contra una conducta que considera cada vez más habitual en la Fórmula 1.
“Condenamos enérgicamente las reacciones de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos” para combatir esas expresiones, señaló la estructura de Enstone.
El accidente que inició la polémica
Antes del choque, Alpine se encaminaba a una carrera con ambos autos en zona de puntos. Gasly marchaba séptimo y Colapinto décimo cuando se produjo el reinicio.
El argentino bloqueó sus neumáticos en la curva 1, tocó al auto de su compañero y provocó una reacción en cadena que involucró también al McLaren de Norris.
Colapinto pidió disculpas después de la carrera. Gasly aceptó el pedido y señaló que ambos hablarían internamente sobre lo ocurrido.
Sanción para Colapinto
Los comisarios consideraron al argentino responsable principal del incidente y le aplicaron una penalización de diez segundos. Como no pudo cumplirla por haber abandonado, la sanción se transformó en cinco posiciones en la grilla de la próxima carrera.
Flavio Briatore también expresó su decepción por el episodio y adelantó que el equipo analizaría internamente lo sucedido antes del próximo Gran Premio.
Un problema que Alpine ya había señalado
El comunicado no fue el primero de este tipo publicado por la escudería durante la temporada.
Días antes del GP de Azerbaiyán, Gasly había denunciado amenazas contra él y miembros de su familia después de una situación con Colapinto en Madrid. El propio argentino pidió entonces que sus seguidores dejaran de enviar mensajes abusivos.
Alpine indicó que continuará trabajando junto con la Fórmula 1, la FIA y el promotor del campeonato para buscar mecanismos contra el abuso en línea y fomentar una rivalidad deportiva sin ataques personales.