El asesor de Alpine cuestionó al argentino por el incidente que dejó fuera de carrera a los dos autos del equipo y a Lando Norris. Colapinto asumió la responsabilidad y Gasly aceptó sus disculpas. Además, recibió cinco puestos de penalización para la próxima carrera en Sepang.
Briatore fue duro con Colapinto y evaluará qué medidas tomar tras el choque en Bakú
El asesor de Alpine cuestionó al argentino por el incidente que dejó fuera de carrera a los dos autos del equipo y a Lando Norris. Colapinto asumió la responsabilidad y Gasly aceptó sus disculpas. Además, recibió cinco puestos de penalización para la próxima carrera en Sepang.
Flavio Briatore no dio por cerrado el choque de Bakú con las disculpas de Franco Colapinto. El asesor de Alpine cuestionó con dureza la maniobra del argentino, lamentó los puntos perdidos y anticipó que se tomará tiempo para evaluar cómo proceder dentro del equipo.
“Quiero tomarme tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y considerar qué medidas deberíamos adoptar, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”, expresó en el comunicado oficial posterior al Gran Premio de Azerbaiyán. No anunció una sanción interna ni precisó qué decisiones podría tomar.
El incidente ocurrió en la primera curva de la vuelta 36, durante la relargada posterior a un período de auto de seguridad. Colapinto bloqueó, impactó contra Pierre Gasly y el francés golpeó a su vez al McLaren de Lando Norris. Los tres terminaron fuera de carrera.
Alpine perdió así la posibilidad de sumar con sus dos pilotos en un fin de semana en el que había mostrado un buen rendimiento. Ese fue uno de los puntos sobre los que Briatore hizo mayor hincapié.
“Obviamente, estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no debería ocurrir, especialmente cuando veníamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”, sostuvo.
El italiano destacó el trabajo de Gasly y también se disculpó con McLaren por las consecuencias del choque. “Lo lamento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. También les pido disculpas a Lando y a McLaren por haber arruinado su carrera”, señaló.
Luego apuntó directamente a la maniobra de Colapinto: “Sé que Franco asumió toda la responsabilidad, como corresponde; de hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el auto de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto de su experiencia”.
Franco asumió el error
Colapinto no buscó excusas. En el mismo comunicado reconoció su responsabilidad y extendió las disculpas a quienes trabajaron para que Alpine estuviera en condiciones de sumar con ambos autos.
“Estoy muy decepcionado con la carrera de hoy y les pido sinceras disculpas al equipo, a todos en la fábrica, a Pierre y a Lando, por supuesto, y a todos los que nos vienen apoyando. Fue un gran error de mi parte y no debería ocurrir. Bloqueé con los neumáticos y los frenos fríos y perdí el control”, explicó.
El argentino también remarcó lo que dejó escapar: “Sé que el equipo hizo un buen trabajo durante todo el fin de semana con el rendimiento del auto, así que lamento mucho lo que pasó, porque estábamos en una buena posición para sumar puntos con los dos autos”.
Gasly, por su parte, confirmó que ambos habían hablado después del incidente. “Franco y yo hablamos y me pidió disculpas, que acepto. Analizaremos todo como equipo para mejorar de aquí en adelante”, afirmó.
El francés lamentó especialmente el desenlace porque se había sentido cómodo con el Alpine. Según explicó, tenía ritmo para mantenerse cerca de Lewis Hamilton y Norris, mientras controlaba la diferencia con el resto de la zona media.
“Estoy destrozado por todo el equipo hoy. Es un resultado decepcionante para todos, pero lo afrontaremos juntos y seguiremos adelante”, expresó. Su objetivo ahora es mantener ese rendimiento en Sepang, la próxima escala del campeonato.
Cinco puestos de penalización
La consecuencia deportiva del choque también quedó definida. Colapinto recibió una penalización de cinco puestos en la grilla de partida para la próxima carrera en la que participe, prevista en Sepang bajo la denominación de Gran Premio de Baréin en Malasia.
Los comisarios determinaron que frenó demasiado tarde y entró por el interior de la primera curva a una velocidad que no le permitía tomarla de manera controlada. También señalaron que ninguna intervención de otro piloto justificaba aplicar un criterio más flexible por tratarse de la primera curva después de una relargada.
La penalización habitual de diez segundos se convirtió en cinco posiciones en la grilla porque el argentino había abandonado y no podía cumplirla durante la carrera. Mientras Briatore se toma tiempo para definir cómo proceder dentro de Alpine, Colapinto ya sabe que el error de Bakú también condicionará su próximo fin de semana