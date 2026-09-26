GP de Azerbaiyan

Briatore fue duro con Colapinto y evaluará qué medidas tomar tras el choque en Bakú

El asesor de Alpine cuestionó al argentino por el incidente que dejó fuera de carrera a los dos autos del equipo y a Lando Norris. Colapinto asumió la responsabilidad y Gasly aceptó sus disculpas. Además, recibió cinco puestos de penalización para la próxima carrera en Sepang.