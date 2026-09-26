“¿Cuántos puntos hemos perdido?”. La pregunta de Pierre Gasly por la radio resumió el golpe que recibió Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los dos autos estaban entre los diez primeros, por delante de los Racing Bulls y con posibilidades de descontar en el campeonato de constructores. En la primera frenada del relanzamiento de la vuelta 36, esa oportunidad terminó para los dos.
Alpine perdió mucho más que dos autos en el choque de Bakú
Gasly aseguró que tenía el mejor auto de carrera del año y lamentó la oportunidad desperdiciada. El accidente provocado por Colapinto dejó al equipo sin puntos y a 15 unidades de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato.
Las declaraciones del francés después del abandono dieron una dimensión más precisa de lo que dejó escapar el equipo. Gasly sentía que tenía un auto para competir con rivales que otras veces habían quedado fuera de su alcance.
“Creo que este es el mejor auto de carrera que hemos tenido hasta ahora este año, lo cual, de alguna manera, es positivo. Al mismo tiempo, cuando tenés estas oportunidades de sumar muchos puntos, tenés que aprovecharlas. Y, sí, lamentablemente hoy no sucedió”, sostuvo ante los medios presentes en Bakú.
Ese fue el mayor costo para Alpine: quedarse sin puntos en una carrera en la que tenía rendimiento para conseguirlos con sus dos pilotos. El error de Franco Colapinto, que bloqueó en la curva 1 e impactó contra su compañero, también terminó con la participación de Lando Norris, golpeado por el auto de Gasly.
El golpe se entiende mejor al mirar las últimas fechas. Alpine había llegado al receso con 52 puntos, a 18 de Racing Bulls. Desde entonces, empezó a descontar: dejó la diferencia en 16 unidades después de Países Bajos, en 13 tras Monza y en apenas nueve al salir de Madrid. En tres fines de semana había reducido a la mitad la distancia con su rival por el quinto puesto.
Bakú frenó esa recuperación. Alpine se quedó en 68 puntos y Racing Bulls sumó seis para llegar a 83. En una sola carrera, el equipo francés perdió seis de los nueve puntos que había logrado descontar desde el regreso de las vacaciones. Eso también explica la frustración de Gasly: el doble abandono llegó cuando Alpine estaba en condiciones de seguir acercándose.
Todavía faltaban 15 vueltas y las posiciones no estaban aseguradas. No se puede convertir aquel orden en un resultado definitivo, pero sí señalar la oportunidad que había construido Alpine. El perjuicio fue doble: a los puntos que dejó escapar se agregaron los que pudo recoger su adversario.
Gasly explicó por qué estaba tan decepcionado. Su análisis no se limitó a la posición que ocupaba: habló del ritmo y de las diferencias que había podido sostener durante la carrera.
“Me sentía muy bien con el auto. El ritmo era casi tan bueno como el de Lewis y el mismo que el de Lando. Así que, ya sabés, estaba manteniendo una diferencia de tres segundos con él hasta que bloqueó en la curva 1 y después teníamos una ventaja de 15 segundos sobre Franco, que venía detrás. Todavía es difícil procesar lo que acaba de pasar”.
La referencia a esos 15 segundos también mostró que los dos Alpine habían llegado al relanzamiento después de carreras diferentes. Gasly describió un rendimiento cercano al de Hamilton y Norris, y una ventaja considerable sobre su compañero antes de que el auto de seguridad volviera a reunir al pelotón.
“Simplemente creo que todos estamos muy decepcionados con el resultado después de un fin de semana y una carrera tan sólidos”, lamentó.
Colapinto asumió la responsabilidad. Explicó que bloqueó con los neumáticos y los frenos fríos y que, desde ese momento, quedó sin control del auto. Pero, por encima de la explicación de la maniobra, reconoció el daño deportivo para Alpine.
“Hemos estado trabajando muy duro para sumar puntos y lo tiré por la borda con ese gran error. Así que estoy muy triste por el equipo. Por supuesto, es una gran decepción”, expresó el argentino.
Franco pidió disculpas por la radio, habló con su compañero y reiteró su arrepentimiento ante los medios. Gasly aceptó ese pedido, aunque dejó claro que eso no borraba su frustración.
“Si me preguntás a mí, no estoy contento con lo que pasó hoy. Acepto sus disculpas”, afirmó.
Alpine se fue de Bakú con una señal alentadora sobre el rendimiento de su auto y un resultado que le impidió aprovecharla. Gasly lo había definido como el mejor de la temporada para una carrera. Sin embargo, en la tabla de constructores no quedó reflejada esa mejora: el equipo terminó sin sumar y con 15 puntos por recuperar frente a Racing Bulls.
La revancha llega el próximo fin de semana en Sepang y, una semana después, en Singapur.