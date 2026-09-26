El error de Franco Colapinto en Bakú generó críticas, disculpas y una sanción deportiva. También abrió una discusión sobre los límites del castigo. Después de que Lando Norris reclamara una suspensión por una carrera, Max Verstappen, George Russell e Isack Hadjar coincidieron en que una medida de ese alcance sería excesiva.
Verstappen, Russell y Hadjar consideraron excesivo suspender a Colapinto
Los tres integrantes del podio de Bakú cuestionaron el pedido de Norris de dejar al argentino afuera de una carrera. Reconocieron el error, pero señalaron las dificultades de las relargadas con neumáticos fríos. Franco recibió cinco puestos de penalización para su próxima participación.
Los tres pilotos que subieron al podio del Gran Premio de Azerbaiyán no negaron la responsabilidad del argentino en el choque que dejó fuera de competencia a los dos Alpine y al McLaren de Norris. Sus respuestas apuntaron a distinguir la gravedad de las consecuencias de una maniobra de las circunstancias en las que se produjo.
“¿Una suspensión de carrera? Creo que es demasiado”, sostuvo Verstappen.
El neerlandés explicó que un error de cálculo al frenar puede terminar en un incidente de esas características, especialmente cuando el piloto intenta pasar por una zona con menor adherencia.
“Un pequeño error o un mal cálculo, bloqueás, hay poca adherencia por el interior. Por supuesto que es desafortunado que involucre a tantos autos, pero lamentablemente pasa. No es agradable para ninguno de los involucrados. Pero una suspensión por una carrera es un poco excesiva”, expresó.
Verstappen también valoró que Colapinto hubiera reconocido lo ocurrido y pedido disculpas: “Mientras el piloto que lo causó sea consciente de lo que hizo y se disculpe… estas cosas pasan”.
El argentino había asumido su responsabilidad tanto ante los medios como en el comunicado de Alpine. Explicó que bloqueó con los neumáticos y los frenos fríos y admitió que cometió un error que no debía repetirse.
Las dificultades de una relargada
Hadjar puso el foco en las condiciones que enfrentaban los pilotos al volver a acelerar después del auto de seguridad. El francés mencionó los baches fuera de la trayectoria habitual y la dificultad para mantener la temperatura de los neumáticos mientras el pelotón circulaba lentamente.
“Es difícil generar temperatura en los neumáticos detrás del auto de seguridad. Vamos bastante despacio, así que simplemente te pasás un poco y eso termina teniendo consecuencias muy, muy grandes”, explicó.
Desde esa lectura, también rechazó la posibilidad de una suspensión: “Creo que sería demasiado duro”.
Russell, ganador de la carrera, coincidió con el análisis. “En los reinicios después del auto de seguridad, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias y, por lo que vi hoy, eso fue lo que pasó. Una suspensión por una carrera sería demasiado dura”, señaló.
Las declaraciones marcaron una diferencia con la reacción de Norris, directamente perjudicado por el incidente. El británico quedó fuera de carrera cuando el Alpine de Gasly, golpeado por Colapinto, impactó contra su McLaren.
La sanción que deberá cumplir
Los comisarios determinaron que Colapinto fue total o predominantemente responsable de la colisión. Según su análisis, frenó demasiado tarde y entró por el interior de la primera curva a una velocidad que le impedía completar la maniobra de forma controlada.
También señalaron que no hubo una intervención de otro piloto que justificara aplicar un criterio más flexible por tratarse de la primera curva después de una relargada.
La penalización de diez segundos se convirtió en cinco puestos en la grilla de la próxima carrera en la que participe, porque el argentino había abandonado y no podía cumplirla en pista. De esta manera, deberá afrontar ese retraso en Sepang, sede del Gran Premio de Baréin en Malasia.
Dentro de Alpine, además, quedó pendiente el análisis anunciado por Flavio Briatore, quien cuestionó la maniobra y anticipó que evaluará cómo proceder. Gasly, en cambio, confirmó que aceptó las disculpas de su compañero.
El respaldo de Verstappen, Russell y Hadjar se concentró en un punto concreto: consideraron que el error debía tener una consecuencia deportiva, pero que dejar a Colapinto afuera de una carrera sería un castigo excesivo.