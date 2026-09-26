GP de Azerbaiyan

Verstappen, Russell y Hadjar consideraron excesivo suspender a Colapinto

Los tres integrantes del podio de Bakú cuestionaron el pedido de Norris de dejar al argentino afuera de una carrera. Reconocieron el error, pero señalaron las dificultades de las relargadas con neumáticos fríos. Franco recibió cinco puestos de penalización para su próxima participación.