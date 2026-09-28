“Después de la carrera, le envié a Franco un mensaje para disculparme por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho”. Lando Norris eligió esas palabras para contar que había hablado con Colapinto después del Gran Premio de Azerbaiyán.
“No debería haberlo dicho”: Norris se disculpó con Colapinto tras el choque en Bakú
El corredor de McLaren asumió la responsabilidad por sus dichos tras el Gran Premio de Azerbaiyán y confirmó que se comunicó de inmediato con el argentino.
El sábado había pedido una suspensión para el responsable del accidente que terminó con su carrera. Este lunes reconoció que se había equivocado al expresarse así.
Lo hizo a través de una historia en Instagram, en la que primero describió su paso por Bakú: “Fue un fin de semana difícil en general y, por supuesto, la carrera terminó demasiado pronto y de una manera decepcionante”.
Pero el abandono no fue el centro de su mensaje. Norris quiso hacer públicas las disculpas que ya le había enviado al argentino y asumió la responsabilidad por sus declaraciones.
“Debería haber actuado mejor. Las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa. Estuvo mal de mi parte”, escribió.
El choque ocurrió en la primera curva, durante el relanzamiento tras el AS , Colapinto bloqueó en la frenada y golpeó el Alpine de Pierre Gasly, que a su vez impactó contra el McLaren. Los tres quedaron fuera de competencia. Franco reconoció su error y pidió disculpas; Norris, todavía enojado por lo sucedido, reclamó una sanción de una carrera para quien había provocado el accidente.
Al volver sobre aquella reacción, el británico también habló de sí mismo. De las veces en las que estuvo del otro lado, como piloto que se equivoca.
“Yo también he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte de correr y competir al límite”, expresó.
El reconocimiento acompañó su pedido de disculpas. Norris no buscó justificar sus dichos con la frustración de haber abandonado: señaló que ese malestar no lo excusaba y contó que había tomado contacto con Franco para aclararlo.
“Franco y yo pudimos entendernos bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos tenemos muchas ganas de volver a correr este fin de semana”.