Automovilismo

Colapinto, ante el desafío de Sepang: debut, sanción y otra madrugada de Fórmula 1

El argentino correrá por primera vez con la categoría en el circuito malasio y perderá cinco lugares en la grilla por el choque de Bakú. El GP de Bahréin se disputará del 2 al 4 de octubre, con la carrera el domingo a las 4 de la Argentina.