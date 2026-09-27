Franco Colapinto tendrá pocos días para dejar atrás el golpe de Bakú. La Fórmula 1 continuará su calendario del 2 al 4 de octubre en Sepang, un circuito que regresa después de nueve años y donde el argentino deberá afrontar una dificultad adicional: perderá cinco posiciones en la grilla de partida por el accidente que provocó en Azerbaiyán.
Colapinto, ante el desafío de Sepang: debut, sanción y otra madrugada de Fórmula 1
El argentino correrá por primera vez con la categoría en el circuito malasio y perderá cinco lugares en la grilla por el choque de Bakú. El GP de Bahréin se disputará del 2 al 4 de octubre, con la carrera el domingo a las 4 de la Argentina.
El próximo compromiso llevará el nombre de Gran Premio de Bahréin en Malasia. La prueba que no pudo celebrarse en abril en Sakhir encontró una sede alternativa en Sepang, aunque conservará su denominación original.
Para los seguidores argentinos, será un fin de semana de madrugada. Colapinto saldrá a pista el viernes 2 de octubre a la 1.30 para la primera práctica, mientras que la carrera se largará el domingo 4 a las 4.
La sanción que llevará desde Bakú
Alpine dejó Azerbaiyán con los dos autos fuera de carrera y una oportunidad perdida de sumar puntos. En la relargada, Colapinto bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva, golpeó a Pierre Gasly y el francés impactó contra el McLaren de Lando Norris. Los tres abandonaron.
Franco asumió la responsabilidad y pidió disculpas: “Estoy decepcionado conmigo mismo y con el equipo. Quiero pedirles disculpas a todos, a la fábrica y, por supuesto, a Pierre. Estábamos los dos en una buena posición para sumar puntos”.
Los comisarios le impusieron una pérdida de cinco lugares para su próxima grilla de partida. Por eso, la clasificación del sábado tendrá un peso especial: cada posición que consiga será importante para reducir el efecto del castigo.
En Bakú había clasificado décimo y largado noveno por la penalización a Carlos Sainz. Repetir una actuación semejante en Sepang lo dejaría, en principio, fuera de los diez primeros al momento de la largada. Su ubicación definitiva también dependerá de las eventuales sanciones que reciban otros pilotos.
Un circuito exigente y con espacio para atacar
Sepang propone un desafío diferente al de las calles de Bakú. Sus 5,543 kilómetros combinan largas rectas, frenadas fuertes y curvas rápidas que exigen precisión. El ancho de la pista permite buscar distintas trayectorias y ofrece alternativas para intentar adelantamientos.
Las curvas 5 y 6 forman uno de los sectores más veloces y exigentes del recorrido. La horquilla de la curva 15, que desemboca en la recta principal, es otro punto donde los pilotos pueden buscar una maniobra.
La carrera está prevista a 56 vueltas, para completar aproximadamente 310 kilómetros. Pero la dificultad no estará solamente en el trazado: el calor y la humedad aumentan el esfuerzo físico, mientras que las lluvias tropicales pueden modificar las condiciones en pocos minutos y obligar a revisar las estrategias.
Para los equipos también será un regreso con mucho por aprender. La última carrera se disputó en 2017, con autos y neumáticos diferentes a los actuales. Las prácticas servirán para actualizar referencias y encontrar una puesta a punto que responda a las exigencias del circuito.
Los que ya conocen Sepang
Diez pilotos de la grilla actual disputaron un Gran Premio de Fórmula 1 en este escenario: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lance Stroll y Pierre Gasly.
Alonso es el más ganador de ese grupo, con triunfos en 2005, 2007 y 2012. Hamilton se impuso en 2014 y Verstappen ganó la última edición, en 2017.
Para Gasly, el regreso tendrá además un significado personal: en Sepang debutó en la Fórmula 1, con Toro Rosso, y terminó 14º. Charles Leclerc y Alex Albon también tienen experiencia de carrera en el circuito, aunque en su caso corresponde a la GP3, en 2016.
Cómo terminó la última carrera
El 1 de octubre de 2017, Max Verstappen ganó con Red Bull la última competencia de Fórmula 1 disputada en Malasia. Lewis Hamilton terminó segundo con Mercedes y Daniel Ricciardo completó el podio con el otro Red Bull.
Sebastian Vettel fue cuarto con Ferrari y Valtteri Bottas terminó quinto. Detrás llegaron Sergio Pérez, Stoffel Vandoorne, Lance Stroll, Felipe Massa y Esteban Ocon, quienes completaron los diez primeros.
Fernando Alonso finalizó 11º, Pierre Gasly 14º y Nico Hülkenberg 16º. Carlos Sainz abandonó y Kimi Räikkönen no pudo largar.
Nueve años después, Mercedes llegará con sus dos pilotos al frente del campeonato: Kimi Antonelli suma 302 puntos y George Russell lo sigue con 236, a 66 unidades. Para Colapinto, la prioridad será recuperar confianza y volver a sumar para Alpine en un fin de semana que comenzará condicionado por la sanción.
Campeonato de pilotos
1 Kimi Antonelli 302
2 George Russell 236
3 Lewis Hamilton 199
4 Lando Norris 186
5 Charles Leclerc 179
6 Max Verstappen 163
7 Oscar Piastri 120
8 Isack Hadjar 86
9 Liam Lawson 59
10 Pierre Gasly 41
12 Franco Colapinto 27
Campeonato de constructores
1 Mercedes 538
2 Ferrari 378
3 McLaren 306
4 Red Bull 263
5 Racing Bulls 83
6 Alpine 68
Los horarios del GP de Bahréin en Malasia (Horarios de la Argentina)
Viernes 2 de octubre Primera práctica 1.30 a 2.30
Viernes 2 de octubre Segunda práctica 5.00 a 6.00
Sábado 3 de octubre Tercera práctica 1.30 a 2.30
Sábado 3 de octubre Clasificación 5.00 a 6.00
Domingo 4 de octubre Carrera 4.00