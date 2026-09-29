El argentino prepara su primera experiencia en el circuito malasio, donde su compañero debutó en la Fórmula 1 en 2017. Trabajó desde las cinco de la mañana en el simulador de Alpine para afrontar un fin de semana exigente, con el regreso a los puntos como meta del equipo.
Colapinto ante lo desconocido: el desafío de Sepang y un objetivo compartido con Gasly
El calor, la humedad y una pista por descubrir pondrán a prueba a Franco en Malasia. Gasly aportará su experiencia en un trazado de especial significado personal, mientras Alpine busca recuperar terreno en el campeonato.
Después de Bakú, el argentino viajó a Enstone para cumplir con una jornada de simulador que estaba prevista en su preparación para Sepang. El horario tenía una razón: empezar a adaptar el cuerpo al huso horario de Malasia, donde lo espera un circuito que conoce de haber visto las carreras por televisión, pero en el que nunca corrió.
“Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché y vi mucho mientras crecía mirando Fórmula 1”, expresó Franco. Este fin de semana, aquellas imágenes tendrán otra dimensión: deberá encontrar las referencias de frenado, conocer las respuestas del auto y ganar confianza en una pista que combina curvas de media y alta velocidad con dos largas rectas.
La Fórmula 1 regresará allí por primera vez desde 2017 para disputar el Gran Premio de Bahréin, reprogramado en Malasia. Para Colapinto será un estreno; para Pierre Gasly, un regreso al escenario donde comenzó su trayectoria en la categoría.
Los dos pilotos llegarán al mismo lugar con experiencias diferentes, aunque compartirán una exigencia que va más allá de la puesta a punto: el calor y la humedad característicos de Sepang, con la lluvia como una posibilidad que también entra en la preparación.
“Una de las cosas que se destacan son las condiciones: hace mucho calor, hay mucha humedad y siempre parece haber una alta probabilidad de lluvia”, señaló Colapinto.
El trabajo comenzó antes de subir al avión rumbo a Malasia. “Después de Bakú volé a Enstone, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue algo bastante particular: como nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario, estuve en la fábrica a las cinco de la mañana junto con mis ingenieros”, explicó.
Franco tiene claro por dónde deberá empezar a construir su fin de semana. “Tengo muchas ganas de conocer Malasia. El objetivo es tener un viernes productivo, encontrar una buena puesta a punto y, ojalá, estar en condiciones de pelear nuevamente por los diez primeros puestos en ambos días”, expresó, en referencia a la clasificación y la carrera.
Gasly, entre los recuerdos y la experiencia
Para Gasly, Sepang tiene un significado personal. Allí debutó en la Fórmula 1 en 2017 y volverá con más de 190 grandes premios disputados. Será uno de los nueve pilotos de la grilla actual que ya compitieron en ese trazado dentro de la categoría.
“Tengo muy buenos recuerdos de Malasia porque fue donde debuté en la Fórmula 1. El otro día estaba mirando algunas fotos de aquel fin de semana y es increíble cuánto cambiaron los autos y el deporte”, recordó.
La comparación también le permitió reírse de sí mismo: “Yo también cambié un poco. Era definitivamente más joven, estaba un poco más fresco y creo que mi cuello duplicó su tamaño”.
Detrás de la broma aparece una de las demandas de este regreso. Gasly conoce el esfuerzo físico que requiere Sepang, tanto por las condiciones climáticas como por la velocidad de sus curvas. Mientras Colapinto pasó por el simulador en Inglaterra, el francés regresó a su casa en Milán para descansar unos días después de Bakú, en medio de una seguidilla de tres fines de semana de competencia.
“Me siento descansado y preparado para afrontar el desafío de Sepang. En la grilla hay una mezcla entre quienes tienen experiencia allí y quienes no. Conozco las exigencias de las condiciones y también las del trazado, que es bastante rápido y físicamente demandante”, sostuvo.
Alpine quiere recuperar terreno
El punto de encuentro entre el estreno de Colapinto y los recuerdos de Gasly está en el objetivo del equipo: volver a sumar.
Steve Nielsen destacó el rendimiento del auto desde el receso y manifestó su confianza en que Alpine pueda mantener ese nivel en Malasia. Las curvas de media y alta velocidad pondrán a prueba al conjunto, mientras que las dos rectas principales aparecen como posibles lugares de adelantamiento.
“El rendimiento de nuestro auto desde el receso de verano ha sido bueno y esperamos mantenerlo este fin de semana en Malasia. Tenemos confianza en nuestro conjunto y vamos con el objetivo de volver a los puntos para recuperar terreno en el campeonato”, afirmó.
Para Franco, el primer paso será aprovechar cada salida a pista del viernes. El simulador le permitió anticipar parte del trabajo; ahora deberá trasladarlo al auto, bajo el calor de Sepang. Del otro lado del box, Gasly tendrá referencias propias y recuerdos de su debut. Ambos buscarán que ese camino, distinto para cada uno, termine con puntos para Alpine.