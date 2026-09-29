La travesía del circuito masculino sobre suelo asiático vive un capítulo bisagra con el inicio simultáneo de los ATP 500 de Beijing y Tokio. El contingente argentino dice presente con una nutrida comitiva encabezada por Francisco Cerúndolo, quien retoma la competencia oficial tras sus compromisos en la Copa Davis y la Laver Cup. Ubicado en el lote de los 25 mejores del escalafón global, el porteño buscará emular lo hecho por el chileno Fernando González en 2007 e ir tras el título en la capital china, donde iniciará su camino ante un tenista surgido de la fase de clasificación.
La legión argentina inicia su travesía por los cuadros principales de Beijing y Tokio
Con la reaparición de Francisco Cerúndolo tras su paso por los torneos de exhibición y la presencia de Báez, Navone, Tirante y Etcheverry, el tenis nacional desembarca en el tramo oriental del circuito en busca de protagonismo ante las principales raquetas del planeta.
El cuadro del China Open, que comenzará este miércoles 30 de Septiembre y se extenderá hasta el 6 de Octubre, tendrá una fuerte impronta albiceleste en su ronda de apertura. Mariano Navone asumirá un debut de alto riesgo al medirse contra el australiano Alex de Miñaur, mientras que Thiago Tirante chocará frente al alemán Jan-Lennard Struff. Por su parte, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo debutarán frente a dos tenistas locales beneficiados con invitaciones del torneo: Juncheng Shang y Bu Yunchaokete, respectivamente. Las acciones se desarrollarán en el imponente Centro de Tenis Olímpico de Beijing, un complejo remodelado con climatización espacial y un estadio central con techo retráctil para 15.000 espectadores conocido como el Diamond Court.
En paralelo, la actividad de la gira se traslada a Japón con la disputa del ATP de Tokio, escenario donde Tomás Etcheverry buscará tomarse revancha tras su pronta eliminación en Hangzhou. El platense aguarda por un rival proveniente de la qualy para intentar romper la racha negativa y meterse en los octavos de final. El certamen nipón promete además cruces de alta exigencia, destacándose las apariciones de figuras de calibre mundial como el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe.