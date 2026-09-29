Tenis internacional y gira asiática

La legión argentina inicia su travesía por los cuadros principales de Beijing y Tokio

Con la reaparición de Francisco Cerúndolo tras su paso por los torneos de exhibición y la presencia de Báez, Navone, Tirante y Etcheverry, el tenis nacional desembarca en el tramo oriental del circuito en busca de protagonismo ante las principales raquetas del planeta.