El retiro de un DT histórico

Gustavo Alfaro anunció su retiro del fútbol para el Mundial 2030

El estratega rafaelino confirmó que su ciclo al frente del seleccionado guaraní será la última etapa de sus 34 años de trayectoria. "Elegí Paraguay por todo lo que viví y me dio", remarcó al explicar su decisión familiar.