El director técnico santafesino Gustavo Alfaro anunció formalmente que le pondrá punto final a su extensa y laureada carrera profesional una vez que concluya su vínculo con la selección de Paraguay, tras la disputa del Mundial 2030.
Gustavo Alfaro anunció su retiro del fútbol para el Mundial 2030
El estratega rafaelino confirmó que su ciclo al frente del seleccionado guaraní será la última etapa de sus 34 años de trayectoria. "Elegí Paraguay por todo lo que viví y me dio", remarcó al explicar su decisión familiar.
El entrenador nacido en Rafaela, de 64 años, confirmó en conferencia de prensa que la conducción del combinado albirrojo representará el capítulo de cierre de su trayectoria en los bancos de suplentes, poniendo fecha límite a una vocación de más de tres décadas.
Según detalló el propio estratega, la determinación responde al cumplimiento de una promesa asumida con sus seres queridos para priorizar el tiempo personal luego de años de exigencia en la elite del fútbol. "Les vengo corriendo el arco hace mucho tiempo", reconoció el extécnico de Boca Juniors y Arsenal de Sarandí en referencia al acompañamiento condicional de su familia. En esa línea, remarcó que le dio instrucciones precisas a su representante para no escuchar futuras ofertas: "Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví y todo lo que me dio".
La trayectoria de Alfaro abarca 34 años de trabajo ininterrumpido dirigiendo a una vasta lista de clubes del fútbol argentino, pasos por el fútbol de Arabia Saudita y experiencias al frente de los seleccionados absolutos de Ecuador y Costa Rica.
Su etapa más brillante a nivel de instituciones la protagonizó en Arsenal, donde conquistó la Copa Sudamericana 2007, el Torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013. Tras asumir en Paraguay durante 2024 y encarrilar el objetivo de la clasificación mundialista, el santafesino ya fijó la cita de 2030 como el escenario de su despedida definitiva.