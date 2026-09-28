La UEFA Nations League le dará continuidad a su fase de grupos este martes con una intensa programación que incluirá diez encuentros a lo largo y ancho del continente europeo. El plato fuerte de la jornada estará centrado en el cruce de alto nivel entre España y Croacia, pautado para las 15:45 (hora de Argentina), en un choque de candidatos donde la Roja intentará imponer condiciones frente a la jerarquía del conjunto balcánico.
España ante Croacia e Inglaterra frente a Chequia encabezan la jornada de la UEFA Nations League
Con una nutrida grilla de diez partidos repartidos en las distintas divisiones, el certamen continental promete una atractiva fecha de mitad de semana donde los principales seleccionados buscarán afirmarse en sus respectivos grupos.
A la misma hora, otro de los focos de atención estará puesto en el enfrentamiento entre Inglaterra y Chequia. El combinado británico saldrá a escena buscando sumar de a tres en un duelo exigente ante un equipo checo que suele hacerse fuerte desde la disciplina táctica. La grilla del turno vespertino de las 15:45 se completará con compromisos atractivos como Escocia vs. Suiza, Eslovaquia vs. Kazajistán y Eslovenia vs. Macedonia del Norte.
El cronograma del día se abrirá más temprano, a partir de las 13:00 horas, con el duelo entre Finlandia y Bielorrusia. En tanto, el resto de la jornada de las 15:45 ofrecerá alternativas variadas en las distintas ligas del torneo, con los cruces Moldavia vs. Islas Feroe, Luxemburgo vs. Islandia, Bulgaria vs. Estonia y San Marino vs. Albania, completando un martes a puro fútbol internacional.