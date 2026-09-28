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Fecha 2 de la Liga de las Naciones de la UEFA

Francia festejó sobre la hora e Italia se recuperó con una goleada

Con un tanto agónico de Michael Olise, el equipo conducido por Zinédine Zidane superó a Bélgica como visitante y sostiene el puntaje ideal. Por su parte, la Azzurra aplastó 4-1 a Turquía y sumó sus primeros tres puntos en la competencia.

Italia festeja el triunfo ante Turquía.Italia festeja el triunfo ante Turquía.
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Francia e Italia consiguieron importantes victorias este lunes en el marco de la segunda jornada del Grupo 1 en la Liga A de la UEFA Nations League. El seleccionado galo debió trabajar más de la cuenta en su visita al Estadio Rey Balduino para vencer 1-0 a Bélgica, marcando la diferencia recién sobre el epílogo gracias a una aparición de Michael Olise a los 43 minutos del segundo tiempo.

Olise festeja el gol de FranciaOlise festeja el gol de Francia

De esta manera, el conjunto dirigido por Zinédine Zidane mantiene un arranque perfecto con dos triunfos consecutivos para liderar la zona.

En el otro plato fuerte del grupo, la Italia de Roberto Mancini dejó atrás el tropiezo inicial del debut y reaccionó con autoridad al golear 4-1 a Turquía como visitante en el Timsah Arena. Los tantos del combinado italiano fueron obra de Michael Kayode, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi y Francesco Espósito.

Abrazo de gol de los jugadores italianos.Abrazo de gol de los jugadores italianos.

La jornada europea se completó con la victoria de Suecia 3-1 sobre Polonia, el triunfo visitante de Bosnia 4-2 ante Rumania y la igualdad sin goles entre Irlanda del Norte y Hungría.

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