Fecha 2 de la Liga de las Naciones de la UEFA

Francia festejó sobre la hora e Italia se recuperó con una goleada

Con un tanto agónico de Michael Olise, el equipo conducido por Zinédine Zidane superó a Bélgica como visitante y sostiene el puntaje ideal. Por su parte, la Azzurra aplastó 4-1 a Turquía y sumó sus primeros tres puntos en la competencia.