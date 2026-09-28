Innovación en el básquet de elite

La Euroliga implementa inteligencia artificial para designar a sus árbitros

El torneo más prestigioso de Europa adoptó un sistema tecnológico que analiza criterios deportivos, cargas de trabajo e integridad para conformar las ternas arbitrales. La iniciativa busca optimizar el rendimiento de los jueces y adaptar el deporte a las exigencias de los nuevos tiempos.