La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) decidió ponerle fin al ciclo de Fernando “Bocha” Batista como entrenador de la selección mayor, apenas siete meses después de su llegada al cargo.
Batista fue despedido de Costa Rica y una leyenda asumirá como técnico interino
La Federación Costarricense de Fútbol decidió finalizar el ciclo del entrenador argentino después de siete meses. Bryan Ruiz estará al frente del seleccionado en los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones.
La salida del técnico argentino se produjo luego de una serie de resultados adversos que complicaron las posibilidades de Costa Rica en la Liga de Naciones. El equipo todavía tiene chances de avanzar a los cuartos de final, aunque necesita ganar sus dos partidos restantes y esperar otros resultados.
Batista había asumido en marzo y su contratación contemplaba un proyecto de largo plazo, con la clasificación al Mundial 2030 como uno de los principales objetivos. Sin embargo, los resultados obtenidos durante los primeros meses llevaron a la Federación a interrumpir el proceso.
Cinco derrotas y un empate
Durante su ciclo al frente de Costa Rica, Batista dirigió seis partidos y consiguió apenas un empate. El seleccionado perdió ante Irán por 5-0, Colombia por 3-1, Inglaterra por 3-0, Curazao por 4-3 y Haití por 2-0.
El único resultado positivo fue el empate 2-2 frente a Jordania.
La eliminación o clasificación en la Liga de Naciones quedará ahora en manos del cuerpo técnico interino, que deberá afrontar dos compromisos decisivos para mantener las posibilidades del seleccionado.
Bryan Ruiz toma el mando de manera interina
Tras la salida de Batista, Bryan Ruiz fue designado como entrenador interino de Costa Rica para los dos encuentros restantes de la fase de grupos.
El exmediocampista es una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol costarricense. Como futbolista, disputó tres Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Su debut como entrenador del seleccionado mayor se producirá este jueves, cuando Costa Rica visite a Nicaragua en Managua. El segundo compromiso será el domingo, como local frente a Haití.
Ruiz tendrá así la responsabilidad de conducir al equipo en una instancia decisiva de la Liga de Naciones, mientras la Federación deberá definir los próximos pasos después de la salida de Batista.