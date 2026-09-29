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Scaloni confirmó que negocia su renovación y aseguró que “hay voluntad” para continuar

El entrenador reconoció que ya comenzaron las conversaciones con Claudio Tapia para extender su contrato, que vence en diciembre. Argentina enfrentará este miércoles a Bolivia en Córdoba.

Lionel Scaloni confirmó que ya comenzaron las negociaciones para extender su contrato con la Selección argentina. Foto: ReutersLionel Scaloni confirmó que ya comenzaron las negociaciones para extender su contrato con la Selección argentina. Foto: Reuters
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Lionel Scaloni confirmó que ya comenzaron las conversaciones para renovar su contrato como entrenador de la Selección argentina y dejó en claro que existe predisposición de ambas partes para extender el vínculo.

“Hay voluntad”, afirmó el técnico durante la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Bolivia, que se disputará este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Las conversaciones con Tapia

El contrato de Scaloni vence en diciembre de 2026 y la AFA ya oficializó el inicio de las negociaciones con su presidente, Claudio Tapia. Ambos mantuvieron una primera reunión en Ezeiza para comenzar a delinear la continuidad.

La definición todavía no está cerrada, aunque el entrenador pasó de mostrar dudas tras la final del Mundial ante España a reconocer públicamente que está dispuesto a seguir al frente del equipo.

Claudio "Chiqui" Tapia | Así llegaron al estadio la selección Argentina e Inglaterra. Foto: Fernando NicolaClaudio Tapia y el entrenador mantuvieron una primera reunión en Ezeiza para tratar la continuidad. Foto: Fernando Nicola

La dirigencia apunta a extender el ciclo de cara al próximo proceso mundialista, con horizonte en 2030.

Último entrenamiento antes de Bolivia

La Selección argentina completará este martes su última práctica antes del primer amistoso de la ventana FIFA.

El plantel retomó los trabajos el lunes después del descanso del fin de semana, con ejercicios de gimnasio, movimientos tácticos y bloques de fútbol reducido en el predio de Ezeiza.

Thiago Almada, Tobías Andrada y Nicolás Tagliafico continuaron realizando trabajos diferenciados, aunque el lateral ya comenzó a sumar tareas de campo acompañado por un fisioterapeuta.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - September 28, 2026 Argentina's Enzo Fernandez during training REUTERS/Agustin MarcarianArgentina enfrentará este miércoles a Bolivia en Córdoba antes de los amistosos ante Burkina Faso y Benín. Foto: Reuters

Tres partidos en a﻿genda

Argentina enfrentará este miércoles a Bolivia en Córdoba y luego disputará otros dos amistosos en el estadio Monumental.

El sábado 3 de octubre recibirá a Burkina Faso desde las 21, mientras que el martes 6 jugará ante Benín a las 20.

Ese último encuentro será además el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina en el país.

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