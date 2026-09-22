Los detalles del acuerdo

Scaloni y AFA avanzan hacia un nuevo acuerdo: la renovación podría extenderse hasta 2030

El entrenador de la Selección Argentina mantuvo un primer contacto formal con Claudio Tapia y expresó su predisposición para continuar al frente del equipo. El acuerdo sería inicialmente por dos años, con una opción de extensión por otros dos. Todavía quedan por resolver cuestiones económicas y logísticas.