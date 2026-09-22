Lionel Scaloni dio un nuevo paso hacia la continuidad al frente de la Selección Argentina. El entrenador mantuvo un primer contacto formal con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y manifestó su predisposición para extender el vínculo con la Albiceleste.
Scaloni y AFA avanzan hacia un nuevo acuerdo: la renovación podría extenderse hasta 2030
El entrenador de la Selección Argentina mantuvo un primer contacto formal con Claudio Tapia y expresó su predisposición para continuar al frente del equipo. El acuerdo sería inicialmente por dos años, con una opción de extensión por otros dos. Todavía quedan por resolver cuestiones económicas y logísticas.
Según informaron Fernando Czyz y Hernán Sisto, periodistas de DSports Radio, la intención de las partes es avanzar hacia un nuevo contrato por dos años, con una opción de extensión por otros dos, lo que permitiría prolongar el ciclo del entrenador hasta 2030.
El contacto entre Scaloni y la dirigencia se produjo luego de que el técnico observara durante el fin de semana a la Selección Sub-19 en Rosario. Posteriormente, el entrenador regresó a Pujato, donde se produjo el primer diálogo formal con la conducción de la AFA.
La conversación permitió acercar posiciones y dejó planteado un escenario favorable para continuar las negociaciones, aunque todavía quedan aspectos por definir antes de que el acuerdo pueda considerarse cerrado.
El contrato que negocian Scaloni y la AFA
La propuesta que se encuentra sobre la mesa contempla una renovación inicial por dos años, correspondiente al próximo tramo del proceso de la Selección Argentina, con la posibilidad de extender el vínculo por otros dos años.
De concretarse la opción prevista, el contrato podría alcanzar hasta 2030, en línea con el próximo ciclo mundialista y con la planificación a largo plazo de la Selección.
Por el momento, sin embargo, la extensión no está formalizada. Las partes todavía deben resolver algunos puntos económicos y terminar de acordar las condiciones definitivas del vínculo.
La predisposición mostrada por Scaloni representa uno de los principales avances de la negociación. El entrenador, que asumió el cargo en 2018, continúa al frente de un proceso que incluyó la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Qué falta para cerrar la renovación
Más allá del acuerdo general sobre la continuidad, todavía quedan cuestiones económicas y logísticas por definir.
La negociación apunta a establecer las condiciones del nuevo contrato y terminar de ajustar todos los aspectos vinculados al trabajo del cuerpo técnico. La intención de la AFA es avanzar con esos puntos durante los próximos días para intentar llegar a la firma definitiva.
El objetivo es que las gestiones puedan quedar encaminadas durante esta triple fecha, antes de que Scaloni regrese a España.
La intención es darle continuidad al proceso
El posible nuevo acuerdo apunta a sostener la continuidad del cuerpo técnico durante los próximos años. Si finalmente se concreta la extensión y se activa posteriormente la opción prevista, Scaloni podría permanecer al frente de la Selección Argentina hasta 2030.
Por ahora, el acuerdo todavía no está firmado, pero el primer contacto formal entre Scaloni y Tapia permitió avanzar en una negociación que tiene como objetivo principal garantizar la continuidad del entrenador durante el próximo proceso mundialista.