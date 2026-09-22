Jorge “Fatura” Broun volvió a referirse al título que Rosario Central recibió en noviembre de 2025 por haber finalizado en el primer puesto de la tabla anual de la Primera División. El arquero, que actualmente juega en Universidad de Concepción de Chile, defendió el reconocimiento y aseguró que, para él, forma parte de la historia del club.
Broun defendió el título de Rosario Central: "Yo me siento campeón"
El arquero, actualmente en Universidad de Concepción, se refirió al reconocimiento que recibió Rosario Central por finalizar primero en la tabla anual de la Liga Profesional 2025. Además, contó que evalúa tatuarse una estrella para conmemorar el campeonato.
“Yo me siento campeón”, afirmó Broun al ser consultado por aquella consagración, que desde su anuncio generó distintas interpretaciones en el fútbol argentino.
El arquero incluso reveló que analiza realizarse un tatuaje para conmemorar aquella estrella, al igual que hizo con otros títulos obtenidos durante su carrera en Rosario Central.
El reconocimiento a partir de la tabla anual
Rosario Central fue reconocido como campeón de la Liga 2025 luego de finalizar en el primer lugar de la tabla anual, que contempló los puntos obtenidos durante las distintas competencias de la temporada.
La distinción fue anunciada una vez finalizada la etapa regular del campeonato y se concretó el 20 de noviembre de 2025, cuando representantes de Rosario Central concurrieron a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Buenos Aires, donde recibieron el trofeo correspondiente.
El reconocimiento también otorgó al club el derecho a disputar la Supercopa Internacional.
La particularidad de esta consagración generó debate debido a que el título correspondió al equipo que terminó primero en la tabla acumulada de la temporada, más allá de que no se tratara de un torneo definido mediante una instancia final específica entre todos los equipos.
“Cada uno es libre de pensar si estuvo bien o mal”
A casi un año de aquella definición, Broun volvió a respaldar la consideración del título y relativizó las opiniones que cuestionaron el reconocimiento.
“Cada uno es libre de pensar si estuvo bien o mal”, sostuvo el arquero al referirse a las diferentes interpretaciones que surgieron alrededor de la consagración.
Broun recordó además que el campeonato quedó registrado dentro de su trayectoria profesional y sostuvo: “En el currículum aparece campeón 2023 y campeón 2025. Punto”.
La referencia corresponde a dos títulos que obtuvo con Rosario Central: la Copa de la Liga 2023, conquistada con Miguel Ángel Russo como entrenador, y el reconocimiento de campeón de Liga 2025 por el primer puesto en la tabla anual.
Un recuerdo que podría convertirse en tatuaje
El vínculo de Broun con aquella consagración podría quedar también plasmado en un tatuaje. El arquero contó que evalúa realizarse un nuevo diseño relacionado con el título obtenido por Rosario Central.
De concretarse, se sumaría al tatuaje que ya lleva en referencia a la Copa de la Liga 2023, uno de los principales logros de su etapa en el club.
Mientras continúa su carrera en Chile, el arquero mantiene así una postura clara sobre aquella distinción que todavía genera debate entre los hinchas: para Broun, más allá de las opiniones que pueda despertar, el título de 2025 forma parte de los campeonatos que obtuvo Rosario Central.