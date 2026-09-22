En la previa a la Supercopa Internacional

Broun defendió el título de Rosario Central: "Yo me siento campeón"

El arquero, actualmente en Universidad de Concepción, se refirió al reconocimiento que recibió Rosario Central por finalizar primero en la tabla anual de la Liga Profesional 2025. Además, contó que evalúa tatuarse una estrella para conmemorar el campeonato.