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Hadjar recibió el alta y volverá en el Gran Premio de Azerbaiyán

Red Bull confirmó su habitual alineación de 2026. Max Verstappen e Isack Hadjar, volverán a estar juntos en Azerbaiyán.

Isack recibió el alta médica y volverá a compartir el equipo Red Bull con Max Verstappen en las calles de Bakú. Isack recibió el alta médica y volverá a compartir el equipo Red Bull con Max Verstappen en las calles de Bakú.
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Isack Hadjar volverá a subirse al Red Bull este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. El equipo confirmó que el francés recibió el alta médica después de completar su recuperación y estará nuevamente junto a Max Verstappen en el circuito callejero de Bakú.

El piloto había sufrido una lesión en la muñeca durante un entrenamiento y debió ausentarse de las competencias disputadas en Zandvoort, Monza y Madrid. Durante ese período, Liam Lawson ocupó su lugar y respondió en un momento complejo para la escudería.

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Oracle Red Bull Racing se complace en dar la bienvenida nuevamente a Isack este fin de semana”, expresó el equipo mediante un comunicado. La estructura también agradeció a Lawson por “su profesionalismo, dedicación y trabajo” durante las tres carreras en las que reemplazó al francés.

Con el regreso de Hadjar, Lawson volverá a Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda retomará su función como piloto de reserva. De esta manera, Red Bull recuperará en Azerbaiyán la formación habitual de la temporada 2026.

La vuelta se producirá en un escenario que Hadjar ya conoce y en el que consiguió un resultado positivo durante su primera temporada en la Fórmula 1. En el Gran Premio de Azerbaiyán de 2025, cuando todavía competía para Racing Bulls, avanzó hasta la Q3, consiguió el octavo lugar en la clasificación y conservó una posición dentro de la zona de puntos en la carrera.

Hadjar completó entonces las 51 vueltas y cruzó la meta en el décimo puesto, a 38 segundos del ganador Max Verstappen. El resultado le permitió quedarse con el último punto disponible, mientras que su compañero Liam Lawson finalizó quinto.

Hadjar atraviesa una destacada temporada y marcha octavo en el campeonato.La vuelta se producirá en un escenario que Hadjar ya conoce

Ahora el desafío será diferente. El francés regresará después de varias semanas sin competir y deberá comprobar desde los primeros entrenamientos cómo responde su muñeca ante las exigencias de uno de los circuitos urbanos más veloces del calendario.

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