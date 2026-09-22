Federico Coria volverá a pisar el polvo de ladrillo del Racket Club de Palermo con una motivación especial. El tenista rosarino recibió un wild card para disputar el Challenger de Buenos Aires, que se jugará del 20 al 27 de septiembre, y anunció una decisión que marca una nueva etapa en su carrera.
Fede Coria: "Si no gano un torneo de acá a febrero, me retiro"
La "Mojarra" recibió una invitación especial para disputar el Challenger de Buenos Aires en Palermo. Será su regreso al certamen donde fue dos veces finalista y llegará con un desafío personal que compartió con sus seguidores.
El ex número 49 del ranking ATP confirmó su presencia en el torneo y, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que reveló el desafío que se impuso para los próximos meses.
“Si no gano un torneo de acá a febrero, me retiro”, escribió Coria, dejando en claro la importancia que tiene este período para su continuidad profesional.
“Tomé una decisión que significa mucho para mí. Quiero volver a sentir esa pasión, exigirme al máximo y descubrir hasta dónde puedo llegar. Por eso elegí compartir este desafío con ustedes, porque sé que su apoyo también va a ser parte de este camino”, expresó el rosarino.
Además, agregó: “El final todavía no está escrito. Pero voy a dejar todo para escribirlo a mi manera”.
Coria también confirmó que transmitirá sus partidos para aquellos que no puedan acercarse al torneo: “Nos vemos el martes 22 de septiembre en @buenosaireschallenger. Y para los que no puedan estar, voy a transmitir todos los partidos gratis por mi canal de YouTube”.
Un torneo especial para el rosarino
La presencia de Coria en Palermo tendrá un significado especial, ya que es el único jugador en la historia del Challenger de Buenos Aires que logró disputar dos finales consecutivas.
En la edición 2023 cayó en la definición ante Mariano Navone, mientras que en 2024 perdió la final frente a Francisco Comesaña.
Actualmente ubicado en el puesto 908 del ranking ATP, el santafesino buscará reencontrarse con su mejor versión en un escenario conocido y frente al público argentino.
El debut de “La Mojarra” será este martes no antes de las 16:30 frente al joven argentino de 22 años Lucio Ratti, que ocupa actualmente el puesto 373° del ranking ATP. Será el primer enfrentamiento entre ambos.
Una fuerte presencia argentina en el cuadro principal
Con la invitación a Coria, ya son 13 los tenistas argentinos confirmados en el main draw de singles.
La lista incluye al máximo preclasificado, Facundo Díaz Acosta (82° ATP), además de Francisco Comesaña (119°), Genaro Olivieri (223°), Guido Justo (231°), Juan Bautista Torres (262°), Facundo Mena (306°), Gonzalo Villanueva (321°), Nicolás Kicker (329°), Juan Estévez (357°), Hernán Casanova (363°) y Renzo Olivo (363°).
También estarán presentes jugadores internacionales como Hugo Dellien (Bolivia), Pedro Martínez (España), Juan Carlos Prado Angelo (Bolivia), Gonzalo Bueno (Perú), Juan Pablo Varillas (Perú), Matheus De Almeida y Pedro Boscardin Dias (Brasil).
El Challenger de Buenos Aires volverá así a reunir a grandes nombres del circuito con una historia especial en el caso de Federico Coria, quien afrontará el torneo con una meta clara: volver a competir al máximo nivel y definir su futuro dentro del tenis profesional.