Kylian Mbappé ya tiene su lugar entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026 y, a pocos días de conocer al ganador, no ocultó sus expectativas. El delantero del Real Madrid considera que sus actuaciones durante la última temporada le permiten sostener su candidatura, aunque su equipo no consiguió títulos colectivos.
Mbappé, contundente sobre el Balón de Oro: "Nadie lo hizo mejor que yo"
El delantero francés quedó entre los 30 nominados al Balón de Oro y defendió sus méritos para quedarse con el premio. En una entrevista con RFI, destacó su producción individual durante la temporada 2025/26 y aseguró que no siente una “obsesión” por el galardón.
En una entrevista con RFI, el francés fue directo al analizar sus posibilidades: “He tenido un buen año. He tenido una gran temporada a nivel individual, nadie lo hizo mejor que yo”.
Mbappé también relativizó la importancia personal del premio y evitó definirlo como una obsesión. “Es un objetivo para cualquier jugador, para cualquier competidor, pero ¿una obsesión? No, no lo creo”, señaló.
La definición del Balón de Oro tendrá en cuenta el rendimiento de los futbolistas durante la temporada y el Mundial de 2026, en un escenario en el que el delantero francés aparece entre los principales nombres de la nómina de candidatos.
Mbappé y una temporada marcada por los goles
Durante la temporada 2025/26, Mbappé tuvo una producción goleadora destacada con el Real Madrid. Disputó 44 partidos y marcó 42 goles en todas las competiciones.
En LaLiga convirtió 25 goles en 31 encuentros, registro que le permitió quedarse con el Pichichi, mientras que en la Champions League anotó 15 tantos y terminó también como máximo goleador del torneo.
A esos números se sumó su actuación con la selección francesa durante el Mundial 2026. Mbappé disputó ocho partidos, marcó 10 goles y aportó cuatro asistencias, además de quedarse con la Bota de Oro de la competencia.
El delantero también alcanzó los 22 goles en Mundiales, cifra que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo. En el balance de la temporada, sus registros con el Real Madrid y Francia alcanzaron los 52 goles.
“No puedo ser otra persona”
Durante la entrevista, Mbappé también fue consultado por algunas de sus declaraciones anteriores, entre ellas aquellas en las que se definió como “el elegido”. El francés sostuvo su postura y explicó que no pretende modificar su personalidad para responder a las expectativas externas.
“Nunca he querido gustarle a todo el mundo, porque eso no es posible. Pero no puedo ser otra persona. Intento ser yo mismo, con mis cualidades y mis defectos, con mis victorias y mis fracasos”, afirmó.
El delantero también valoró el vínculo construido con la selección francesa y destacó la imagen que el equipo logró transmitir durante el último Mundial. “Creo que dimos una buena imagen de nuestro país”, sostuvo.
En ese contexto, Mbappé remarcó además la importancia de haber alcanzado el récord goleador en la historia de los Mundiales. Para el francés, la Copa del Mundo representa “la mayor competición deportiva” y una competencia capaz de dejar una huella profunda en quienes la siguen.
Con sus números individuales como principal argumento, Mbappé espera ahora la decisión sobre el Balón de Oro. La ausencia de títulos colectivos durante la temporada es uno de los elementos que marcará el debate en torno a su candidatura.