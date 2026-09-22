Defendió su candidatura

Mbappé, contundente sobre el Balón de Oro: "Nadie lo hizo mejor que yo"

El delantero francés quedó entre los 30 nominados al Balón de Oro y defendió sus méritos para quedarse con el premio. En una entrevista con RFI, destacó su producción individual durante la temporada 2025/26 y aseguró que no siente una “obsesión” por el galardón.