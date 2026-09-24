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Scaloni habló de su futuro y reconoció el impacto de la final perdida ante España

El entrenador aseguró que todavía no definió su continuidad y que se reunirá con Claudio Tapia. También explicó su rol en la despedida de Lionel Messi.

Lionel Scaloni habló después del entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza. Foto: ReutersLionel Scaloni habló después del entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza. Foto: Reuters
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Lionel Scaloni habló este jueves después del entrenamiento de la Selección argentina en Ezeiza y se refirió tanto a su continuidad como entrenador como al impacto que dejó la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

El técnico aseguró que todavía no hay una definición sobre su futuro y adelantó que mantendrá una reunión con Claudio Tapia, presidente de la AFA. “No hay novedades todavía”, señaló.

“El golpe fue fuerte”

Scaloni reconoció que la caída en la final mundialista tuvo un peso importante después de quedar a las puertas de otro título.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - September 24, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin MarcarianEl entrenador aseguró que todavía debe reunirse con Claudio Tapia para definir su continuidad. Foto: Reuters

“El golpe de no haber ganado fue fuerte”, expresó, aunque remarcó que continúa trabajando con normalidad y enfocado en los próximos amistosos.

También sostuvo que tiene ganas de seguir en el cargo, pero que todavía quedan aspectos por conversar con Tapia antes de tomar una decisión definitiva.

El recambio después del Mundial

El entrenador también explicó que esta nueva etapa incluirá variantes en la convocatoria y oportunidades para futbolistas más jóvenes.

Según señaló, la idea es repetir un proceso similar al iniciado después de Rusia 2018, con una renovación gradual sin desarmar la base del equipo.

La Selección afrontará tres amistosos en esta ventana: ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El primero será el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - September 24, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni and assistant coach Walter Samuel during training REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAYArgentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba antes de los amistosos ante Burkina Faso y Benín. Foto: Reuters

Su participación en la despedida de Messi

Scaloni también contó que intervino para convencer a Lionel Messi de que realizara su despedida de la Selección durante esta fecha FIFA.

“Hablamos, puse de mí para convencerlo de que era ahora”, explicó el entrenador, quien consideró que el contexto era adecuado para organizar el homenaje.

Messi disputará únicamente el último de los tres amistosos, frente a Benín, el 6 de octubre en el estadio Monumental.

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