Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían presentar una particularidad inédita: Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados automáticamente, pero las diez selecciones de Conmebol igualmente disputarían el proceso clasificatorio.
Las Eliminatorias 2030 cambiarían el reparto de cupos aunque jugarían las diez selecciones
Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar en el Mundial por ser sedes de los partidos del centenario, pero igualmente participarían del proceso clasificatorio sudamericano.
La FIFA confirmó que los tres países sudamericanos tienen asegurado su lugar por albergar partidos de celebración del centenario y que esas plazas serán descontadas del cupo asignado a Conmebol.
Cómo quedaría el reparto
Sudamérica contó para el Mundial 2026 con seis plazas directas y una para el repechaje intercontinental. Si esa distribución se mantiene, los tres lugares de Argentina, Uruguay y Paraguay reducirían a tres los cupos directos disponibles para el resto.
También quedaría un lugar para acceder al repechaje. La FIFA todavía no oficializó el reglamento definitivo de las Eliminatorias 2030 ni cómo se confeccionará la tabla con tres selecciones que ya tienen garantizada su presencia en la Copa del Mundo.
La información que comenzó a circular en las últimas horas indica que Conmebol buscaría mantener la competencia entre sus diez asociaciones y conservar el tradicional sistema de todos contra todos. Por el momento, ese esquema no fue oficializado.
Argentina jugaría pese a estar clasificada
La participación de los tres anfitriones permitiría conservar un calendario similar al utilizado en las últimas Eliminatorias, con partidos de ida y vuelta entre todas las selecciones.
Argentina, Uruguay y Paraguay competirían entonces sin depender de su posición final para llegar al Mundial, debido a que sus cupos están garantizados por su condición de anfitriones de los encuentros del centenario.
Una de las cuestiones pendientes será determinar cómo incidirán sus resultados en la clasificación de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia.
Menos lugares disponibles
El cambio más importante estaría en la cantidad de plazas que efectivamente podrán conseguirse a través de la tabla.
En el camino hacia 2026, los diez seleccionados disputaron seis boletos directos y otro para el torneo clasificatorio. Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia terminaron clasificándose de manera directa.
Para 2030, los lugares de los tres anfitriones sudamericanos saldrán del contingente correspondiente a Conmebol, tal como estableció FIFA.
Un Mundial con seis anfitriones
España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales de la Copa del Mundo 2030, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno como parte de los festejos por los 100 años del torneo.
Los seis países están clasificados automáticamente. FIFA determinó además que las plazas de cada anfitrión serán descontadas de las correspondientes a su confederación.
El primer Mundial se disputó en Uruguay en 1930 y la edición de 2030 contará nuevamente con 48 participantes, como ocurre desde el certamen de 2026.
Qué falta definir
Conmebol y FIFA deberán oficializar ahora el formato, la distribución exacta de lugares y el calendario de la competencia.
La alternativa que se maneja mantiene a las diez selecciones dentro de las Eliminatorias y evitaría reducir el torneo a un certamen de únicamente siete participantes.
También resta establecer cómo se ordenará la tabla y cuál será el mecanismo para determinar los tres clasificados directos restantes y el representante sudamericano que acceda al repechaje.