Un 4 a 0 contundente ante un débil rival

Argentina, sin el ancho de espadas, jugó para mostrar que la casa está en orden

El equipo de Scaloni sometió a Bolivia durante los 90 minutos. Lautaro Martínez (de lo mejor), Nicolás Paz (otro para destacar), Cuti Romero y el Flaco López, marcaron los goles para una victoria inobjetable. El pibe de Boca, Leonel Flores, levantó a la gente en los minutos finales del encuentro. El sábado, ante Burkina Faso mientras se espera el jubileo del martes.