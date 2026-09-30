La Selección Argentina se enfrenta este miércoles desde las 21 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de un ambiente de fiesta y entusiasmo popular. Pese a la ausencia momentánea de Lionel Messi —quien se sumará a la delegación en los próximos días—, miles de fanáticos se concentraron en la capital provincial para recibir al plantel nacional.
Furor en Córdoba por la Selección: qué dijeron los hinchas en la previa ante Bolivia
Miles de fanáticos ya se congregan en las inmediaciones del estadio cordobés para alentar al seleccionado argentino y debaten quién portará la cinta de capitán ante la ausencia de Messi.
El Litoral estuvo presente en las inmediaciones del estadio recolectando testimonios de simpatizantes llegados desde distintos puntos del país, quienes compartieron sus pálpitos, sus historias personales y su mirada sobre quién debe llevar la cinta de capitán.
Pasión cordobesa y el debate por la capitanía
El público cordobés brindó una calurosa bienvenida a los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni. Entre los nombres más aclamados por la multitud destacaron Cristian "Cuti" Romero, Alexis Mac Allister, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además del propio entrenador, quien recibió muestras constantes de afecto.
Sin la presencia en cancha del capitán rosarino para este compromiso, la gran incógnita entre los hinchas giró en torno a la portación del brazalete. Surgió un consenso mayoritario en torno a la figura del defensor central Cuti Romero, acompañado por otras opciones manifestadas por los simpatizantes como Lautaro Martínez, Leandro Paredes o el juvenil Nico Paz.
De Catamarca al Kempes: la ilusión de ver a la Selección por primera vez
Entre las historias recolectadas por El Litoral, dos hermanas oriundas de Catamarca relataron la emoción de presenciar por primera vez un encuentro del conjunto nacional e ingresar a un estadio de fútbol. Una de ellas reside actualmente en Córdoba, mientras que la otra viajó especialmente desde Buenos Aires, donde cursa sus estudios universitarios.
"Nos gusta alentar por Argentina", destacaron emocionadas. Al ser consultadas sobre la capitanía en ausencia de Messi, señalaron a Cuti Romero y Lautaro Martínez como sus candidatos ideales. En cuanto al pronóstico del partido, arriesgaron triunfos por 4-0 y 2-0 ("2-0 le gana Argentina a Bolivia, obvio").
Además, expresaron su deseo ferviente de asistir al encuentro de despedida de Messi: revelaron que se encuentran buscando entradas activamente y que estarían dispuestas a pagar hasta 1.500.000 pesos con tal de conseguir un boleto y alargar su estadía en la capital federal para no perderse ese acontecimiento histórico.
La presencia santafesina y el análisis del rendimiento
Un grupo de santafesinos también compartió sus impresiones en las inmediaciones del estadio. Para varios de los integrantes del contingente, esta cita representó la oportunidad inaugural de observar en directo al seleccionado, argumentando que los encuentros internacionales no suelen disputarse en Santa Fe.
Respecto al liderazgo dentro de la cancha, coincidieron en respaldar a Cuti Romero, resaltando sus cualidades de mando exhibidas desde su etapa en el Tottenham inglés y su presente futbolístico. Con relación al desarrollo del juego ante el seleccionado boliviano, un hincha analizó con prudencia: "Va a ser muy divertido. Contra Bolivia no quiero desestimar, pero siempre se nos da fácil, aunque sin anular la mufa, como se dice casualmente".
Sus estimaciones de resultado se inclinaron por un 2-1 o un 3-0 a favor de Argentina. A su vez, comentaron la dificultad para obtener entradas para los próximos compromisos, señalando valores muy elevados y escasa disponibilidad en los canales habituales de venta.
Formación y entusiasmo en las nuevas generaciones
La previa del partido contó también con la participación de instituciones deportivas. El representante de una escuelita de fútbol cordobesa acudió junto a sus pequeños alumnos para presenciar el espectáculo deportivo. Según explicó el encargado, la delegación organizó la salida planificando con días de anticipación y adaptando su jornada habitual de entrenamiento para poder asistir juntos.
El entusiasmo de los niños se tradujo en opiniones divididas sobre quién debía asumir la cinta de capitán, escuchándose voces a favor de Cristian Romero, Leandro Paredes y Nico Paz. Con el optimismo característico de la infancia, los pequeños futbolistas arriesgaron marcadores contundentes como 3-0 y 3-1 para la victoria albiceleste.
La jornada previa en Córdoba reafirma la conexión inquebrantable entre la Selección Argentina y su público. Más allá de la ausencia puntual de sus máximos referentes en cancha, la pasión de los simpatizantes —llegados desde distintas provincias e instituciones— demuestra que el acompañamiento al equipo campeón del mundo se mantiene intacto, transformando cada compromiso en una verdadera fiesta federal.