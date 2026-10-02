Fútbol femenino

Unión igualó con Ferro y su permanencia en Primera pende de un hilo

El equipo dirigido por Paulo Poccia ganaba en Caballito con gol de Victoria Muñoz a poco del final, pero el conjunto local rescató el 1 a 1 a los 45 del segundo tiempo. Las Tatengas suman nueve partidos sin ganar y quedaron muy comprometidas en la tabla anual.