Poco se pudo saber, durante la semana, del plan de Madelón para enfrentar a Boca. Especulaciones y presunciones, fueron las que sobraron, pero nada que pudiera asegurarse con un alto grado de certeza. En el listado de viajeros, apareció el nombre de Augusto Solari. Fue la gran sorpresa, porque tanto él como Fragapane son jugadores con los que Madelón no contó. Y ocurrió algo similar, con Solari, a lo que en su momento pasó con Corvalán, que estuvo en las mismas condiciones y fue convocado en los últimos partidos del torneo anterior. Solari formó parte del listado de viajeros y otro de los futbolistas que también estuvo fue el defensor Ignacio Isla, quien todavía no debutó pero venía de cumplir una sanción de una fecha por su expulsión en el clásico de reserva, cumplió contra Rosario Central y así Madelón dispuso de él para integrar el contingente de futbolistas que viajó a Buenos Aires.
Unión, el retorno de Solari, un informe económico y las “paces” con Racing
“Vamos a informar detalladamente todo, pero no solo lo de las ventas, sino algo más completo como el que se hizo hace un tiempo atrás”, afirman en Unión. Entró la primera cuota de Maizon Rodríguez y van a ponerse al día con Casa Unión.
La comisión directiva de Unión está preparando un informe económico sobre las ventas del último mercado de pases, fundamentalmente las de Del Blanco, Profini y Maizon Rodríguez (no fueron los únicos, pues también se fueron otros jugadores, como Fascendini, Mauro Pittón y el préstamo de Diego Díaz, que se repone de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en Patronato). La idea es que el informe económico y financiero no solamente sea de las ventas, sino más completo, como uno parecido que se elaboró hace un tiempo atrás. La idea de la dirigencia es que ese informe sea publicado en la página web del club y luego se saldrá a explicarlo públicamente.
Tres cuestiones que tienen que ver con lo económico, lo institucional y lo deportivo. La primera, es que el club cobró la primera de las tres cuotas de la venta de Maizon Rodríguez. En forma extraoficial, lo que se deslizó es que la misma se habría realizado sobre la base de 3,5 millones de dólares, teniendo en cuenta que Unión era poseedor del 50 por ciento del pase del futbolista. En el punto anterior no se mencionó la venta de Zenón al Atlas de México, por parte de Boca, ya que Unión cuenta con el 20 por ciento de los derechos económicos y debería percibir alrededor de 1,2 millones de dólares. Sobre esto, aún no hay novedades.
El segundo aspecto es el relativo a la deuda que tiene Unión por la compra de Casa Unión. Ante la consulta respectiva, lo que se puede informar es que el compromiso es ponerse al día con ese dinero que ha ingresado al club por la venta de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia, por lo que seguramente habrá novedades en las próximas horas con relación a este tema.
Por último, la dirigencia de Unión retomó las conversaciones con la de Racing. Hay dos temas sensibles, que en términos económicos resultan importantes para la institución. Uno de ellos es la venta de Nardoni (Unión tiene el 30 por ciento de los derechos económicos) y el otro es la de Balboa. Por este último, Unión recibió en su momento unos 40 millones de pesos (fue por el primer pago, deducidos los gastos y porcentajes), por lo que el dinero importante es el que se le está adeudando a la entidad santafesina. Por Nardoni, Unión hizo un reclamo judicial y se estableció una situación de conflicto que, por lo visto, tiende a encarrilarse por la vía del diálogo. En su momento, Unión reclamó que se transparentaran los números de la transferencia, que se habría realizado sobre la base de 10 millones de dólares.
Entre torneos de liga (68) y copas nacionales (3), Boca y Unión protagonizaron un total de 71 encuentros oficiales. Los tantengues ganaron 16 y convirtieron 68 goles. El conjunto Xeneize venció en 36 ocasiones y señaló 108 tantos. Empataron 19 veces. La primera vez que se enfrentaron, fue en el Nacional de 1969, en cancha de Unión y empataron 1 a 1. El gol de Unión lo marcó Néstor Lionel Scotta, mientras que el de Boca lo hizo alguien que, con el correr del tiempo, llegó a Santa Fe y le dio un repunte muy especial a su carrera: el “Chapa” Suñé. Cuando Unión lo contrató, en 1975, ya había dejado el lateral por derecha de Boca que ganó campeonatos, había tenido un paso sin muchas luces por Huracán y llegó a Santa Fe. El Toto Lorenzo lo puso de “5” y terminó siendo figura. Después, se lo llevó a Boca y allí ganó todo lo que puede ganar un futbolista en un club: torneo local, Libertadores e Intercontinental.
Además de Suñé, el Toto se llevó a Hugo Orlando Gatti y Heber Mastrángelo, después de aquel histórico 1975 para Unión. Los tres fueron grandes figuras y, en el caso del Loco, llegó a la selección siendo arquero de Unión y tuvo una carrera muy destacada en Boca, pues se adueñó del arco desde 1976 hasta 1988, año en el que tras un encuentro ante Deportivo Armenio, en la Bombonera, el Pato Pastoriza lo sacó para darle lugar a otro que se convirtió en emblema: el Mono Navarro Montoya.
No fueron pocas las victorias de Unión como visitante de Boca (una de ellas en cancha de Huracán). En total, Unión le ganó siete veces y la que más se recuerda, fue la goleada 4 a 0 de 1978. Ese partido se jugó un par de días antes de que Boca juegue la final de la Libertadores ante el Deportivo Cali de Colombia. Meses después, fue campeón del mundo ante el Borussia de Alemania.
Que Boca tiene un gran plantel no es ninguna novedad y que Arruabarrena le ha dado un estilo y un orden, tampoco. Hoy representa una de las caras más poderosa que tiene el fútbol argentino, incluso con la irrupción de algunos juveniles, caso Aranda (lesionado) y Flores, que andan muy bien. Este último debutó en la selección el miércoles y jugó 9 minutos fenomenales. Las tres o cuatro intervenciones que tuvo resultaron desequilibrantes, arrancando con gran convicción, velocidad y habilidad. Participó en la jugada del gol del correntino López y casi convierte el quinto cuando empalmó de aire una pelota y se encontró con la humanidad de un defensor, cuando llevaba destino de red. Tiene 18 años y un futuro extraordinario.
Tomás Belmonte era la primera carta del Vasco en el mediocampo, si necesitaba sustituir a alguno de los habituales titulares. La rotura de meniscos en uno de los entrenamientos de la semana fue la mala noticia que recibió el técnico y que le complica, en parte, el panorama de cara a lo que se le viene a Boca. Luchando en varios frentes, el Xeneize está en semifinales de Copa Argentina (jugará esta instancia ante Banfield y esperará, en caso de ganar, por el vencedor de Atlético Tucumán-Platense para ver quién se queda con esta edición del torneo nacional que clasifica un equipo para la Libertadores); también está en semifinales de la Sudamericana (debe enfrentar al Vasco da Gama de Brasil) y en una posición expectante, tanto en la zona B del Clausura como en la tabla general (los tres primeros clasifican para la Libertadores 2027). De todos modos, este partido le vino bien al técnico para jugar con todos los titulares, ya que la parte principal de la seguidilla de encuentros llegará en un par de semanas.