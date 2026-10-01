La honestidad brutal del DT de Unión

Madelón: “A este Boca no se le puede ganar...es imbatible”

El entrenador tatengue repartió elogios para todos lados: Boca como equipo, el “Vasco” Arruabarrena como DT rival, Lea Paredes y el mediocampo que enfrentará este viernes a la noche. Madelón en modo Madelón.