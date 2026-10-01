A pesar que a Unión le fue más que bien en las últimas excursiones por La Bombonera, con algunos recordados "batacazos", el propio entrenador tatengue Leo Madelón analizó las virtudes del próximo rival, destacó el funcionamiento de su mediocampo y tiró una de las frases más ruidosas de los últimos tiempos: "A este Boca no se le puede ganar...es imbatible".
Madelón: “A este Boca no se le puede ganar...es imbatible”
El entrenador tatengue repartió elogios para todos lados: Boca como equipo, el “Vasco” Arruabarrena como DT rival, Lea Paredes y el mediocampo que enfrentará este viernes a la noche. Madelón en modo Madelón.
Comparó a Paredes con...¡Bochini!
Al mismo tiempo, en el reparto de flores, remarcó el momento de Leandro Paredes y en la charla futbolera con ESPN lo comparó con...¡Ricardo Bochini!.
"Paredes es un genio. Lo enfrentamos los dos partidos anteriores y nosotros trabajamos siempre en zona. Uno lo va a incomodar porque lo tenés que dejar incómodo, pero tiene una lucidez, una simpleza...", arrancó Madelón en la previa del duelo de la fecha 11.
La explicación continuó con una referencia histórica. El DT comparó la capacidad del volante para escapar de la presión con la de Ricardo Bochini: "Es lo que quiere: que vos vayas a marcarlo porque él sale de la marca. Era como ocurría con Bochini. A Bochini nadie lo pudo marcar. Le ponían una marca y él decía que le gustaba que lo marcaran personalmente, porque tenía una velocidad mental".
Más allá de una individualidad, Leo Madelón resaltó la solidez del mediocampo integrado por Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. "Hay un trabajo muy bueno de Delgado, Ascacíbar, el medio es muy bueno de Boca. Para mí es imbatible", aseguró en ESPN.
"Es el mejor equipo del fútbol argentino"
Ante la consulta sobre si esa apreciación estaba limitada a la mitad de la cancha, la respuesta fue todavía más contundente: "Para mí a Boca no se le puede ganar. No se le puede ganar. Es hoy el mejor equipo del fútbol argentino".
El técnico tatengue contó además que observó de cerca los encuentros frente a San Lorenzo y Racing.
A partir de esos partidos, identificó una característica colectiva que considera determinante: "Escuché hablar a Paredes y dijo que recuperaron dos cosas: la entrega al mejor jugador ubicado, buen pase, y cuando no tenemos la pelota, todos al servicio del equipo. Eso es bien Vasco, bien Bianchi. Ese Boca se está viendo".
La mirada sobre el actual entrenador del Xeneize también incluyó una comparación con Carlos Bianchi y una posible continuidad de su filosofía. "Vasco puede que tenga el gen Bianchi. En estos partidos dijo: 'En el 98 empecé con un tipo y la simpleza fue el secreto del éxito'. Tiene que ver con esas cosas".
Unión pisará este viernes, desde las 21.30, la mítica Bombonera. Mientras el local llega tras remontar ante Racing y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, el Unión de Madelón viene de dos golpes seguidos: Talleres en el Kempes e Independiente de Avellaneda en el 15 de Abril.