Torneo Proyección 2026

Unión tropezó ante Rosario Central y sumó su segunda caída consecutiva

El Tatengue cayó 2 a 0 frente al Canalla en la undécima fecha del certamen de Reserva. Tras no concretar sus chances en el complemento, los dirigidos por la Avenida sufrieron la efectividad del local y continúan en racha negativa tras el clásico.