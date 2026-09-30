Unión sufrió un duro tropiezo en su visita a Rosario Central al caer por 2 a 0 en el predio canalla de Arroyo Seco, en un encuentro correspondiente a la undécima jornada del Torneo Proyección. Con este resultado, el conjunto rosarino logró meterse de lleno en la zona de playoffs del certamen, mientras que el Tatengue encadenó su segunda derrota al hilo tras haber caído previamente por el mismo marcador en el clásico frente a Colón.
Unión tropezó ante Rosario Central y sumó su segunda caída consecutiva
El Tatengue cayó 2 a 0 frente al Canalla en la undécima fecha del certamen de Reserva. Tras no concretar sus chances en el complemento, los dirigidos por la Avenida sufrieron la efectividad del local y continúan en racha negativa tras el clásico.
El desarrollo del partido mostró un primer tiempo parejo y de trámite cerrado, donde ambos equipos se estudiaron sin sacarse grandes ventajas. Unión dispuso de un par de llegadas con pelota parada y con remates de afuera del área. Central se encontró con el primer gol a la salida de un córner desde la derecha que conectó de cabeza Castorani para poner el 1 a 0.
En el complemento llegaron las emociones y los momentos claves del juego. Unión tuvo la oportunidad clara de ponerse en carrera, pero no estuvo fino en la definición: primero, Puebla quedó mano a mano con el arquero Sosa, quien tapó de manera brillante su remate. Minutos más tarde, Ricardo Solbes acarició el empate con un potente disparo que se estrelló de lleno en el travesaño.
Rosario Central no perdonó los desatenciones ni los espacios dejados por la visita. Tras resistir los embates del elenco santafesino, la escuadra local dirigida por Mario Pobersnik sentenció la historia a través de López, quien aprovechó una precisa habilitación de Segovia para quedar volcado al gol y definir con pierna derecha ante la salida del arquero Juan Kuverling.
De esta manera, la Reserva de Unión dirigida por Alejandro Trionfini atraviesa un momento complejo en el torneo. Con esta derrota, el Tatengue registra un saldo de 2 victorias, 7 empates y 2 caídas en lo que va del certamen, buscando reencontrarse rápidamente con el triunfo para no perder terreno en la tabla de posiciones.