Mientras Leonardo Carol Madelón deshoja la margarita por los costados de la cancha, pensando en el cruce de este viernes a las 21.30 en La Bombonera, el once de Boca que empieza a salir de memoria tras la lesión de Tomás Aranda sufría un interrogante pensando en el próximo compromiso con Unión: ¿estará Leonel Flores?.
Mientras Madelón piensa, Boca tiene “a todos” para el viernes
El equipo del ”Vasco” lo espera al Tate con 8 victorias y 7 empates: hace 15 que no pierde. Leo despeja las dudas que tiene por los carriles del mediocampo.
Hasta Scaloni "ayuda" a Boca...
Sin embargo, las dudas quedaron despejadas rápidamente: Lionel Scaloni lo liberará tras el amistoso con Bolivia para jugar el viernes en La Bombonera, según anunció la Selección Argentina mediante un comunicado.
Si bien el antecedente con Racing era favorable, ya que el entrenador del combinado nacional le había permitido viajar a Rosario para ser titular en un compromiso decisivo para el Xeneize, ahora el panorama no era similar y generaba la duda sobre si Rodolfo Arruabarrena podría tenerlo a disposición.
El punto diferencial, en este caso, tenía que ver con que ,Argentina tenía su primer amistoso contra Bolivia en Córdoba, y el sábado recibirá a Burkina Faso en el Monumental (luego, el martes 3 de octubre, cerrará la fecha FIFA enfrentando a Benín en la despedida de Lionel Messi).
Es decir, el partido de Boca está en el medio, no como el de la Copa Argentina que fue en una semana liviana de preparación para el seleccionado en el que la salida de Flores no generaba complicaciones.
No obstante, Scaloni, que tenía la potestad de decidir ya que Boca no había realizado ninguna gestión especial, tomó la decisión de dejarlo salir momentáneamente de la concentración de Argentina para que Arruabarrena lo pueda utilizar en el compromiso de la fecha 11 de Clausura.
"Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hizo hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos", confirmó el comunicado oficial.
"A partir de ahora, un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección. Debe comportarse como tal. Es inteligente y Leo aprovechará al máximo esta oportunidad", había advertido Arruabarrena días atrás en conferencia de prensa. Boca podrá usar al extremo y todo indica que será titular.
El "Vasco" sin enfermería: todos contra el Tate
Como se sabe, Boca pelea en todos los frentes y venía teniendo algunas bajas importantes por lesión. Entrando en una época de definiciones, Rodolfo Arruabarrena ya recuperó al último jugador que le faltaba, si hablamos de lesiones musculares. Se trata de Camilo Rey Domenech, que en las rotaciones fue titular como volante central, por momentos ocupando el lugar de Leandro Paredes.
Ahora, el Vasco debe elegir qué equipo pone frente a Unión este viernes por la noche en La Bombonera y con el joven volante disponible, pasa a ser una opción para sumar minutos. A su vez, el regreso implica tener el plantel completo para lo que viene sacando a aquellos con lesiones que los marginan hasta 2027.
Los únicos tres jugadores que no estarán hasta la próxima temporada son Agustín Marchesín, Tomás Aranda y Adam Bareiro. El resto ya está disponible para ser elegido por el Vasco Arruabarrena para los próximos partidos. Y no es un dato menor, teniendo en cuenta que octubre será otro mes de seguidilla con partidos entre semana y a la espera de una definición sobre la semifinal de la Copa Argentina.
Además de Camilo Rey Domenech, quien había sumado minutos en el ciclo Arruabarrena, el DT ya tiene disponible a un futbolista que fue importante en 2025 y que hasta ahora no jugó bajo su mando. Se trata de Rodrigo Battaglia, quien fue operado a principio de año del tendón de Aquiles y volvió a sumarse al grupo en las últimas semanas.
Si bien concentró para el último triunfo de Copa Argentina, no llegó a integrar el banco de suplentes. Debido a la larga inactividad, la idea es llevarlo de a poco y podría sumar minutos contra Unión.