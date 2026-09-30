El proyecto tatengue de inferiores

“Hace años que Unión tiene un modelo de club en las inferiores”

Renzo Marzocchi, Ariel Giacinti y Alejandro Trionfini son los responsables, en distintas áreas, del “modelo Unión” de inferiores. Cuentan cómo se trabaja, adónde se apunta y cuáles son los objetivos de un club que, en los últimos tiempos, supo generar muchos recursos con la venta de los jugadores que formó.