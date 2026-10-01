Antes del partido de Argentina con Bolivia en el Kempes, El Litoral conversó con Luis Fabián Artime, el presidente de Belgrano y cuyo nombre fue impuesto a una de las tribunas (la cabecera que estuvo desocupada este miércoles por la sanción que impuso la Fifa por cánticos discriminatorios) del Kempes. Ante la consulta sobre la compra del arquero Thiago Cardozo, Artime fue contundente: “Con Unión tenemos todo arreglado, el acuerdo económico es total y ahora falta que regrese Thiago de su gira con la selección de Uruguay por Asia, para que terminemos de cerrar la operación”, recordando un dato que no es menor: Unión posee el 65 por ciento de los derechos económicos del arquero. Si bien Artime no quiso hablar de cifras, a Unión le ingresarían alrededor de 700 mil dólares por esta operación.
Artime, el pase de Thiago Cardozo, el acuerdo con Unión y otros apuntes de una noche de selección
Los medios bolivianos elogiaron el trabajo de Jesús Maraude, un juvenil de 18 años, volante ofensivo, que jugó con la camiseta número 18. Este jugador, del Always Ready, habría sido ofrecido a Colón en el último mercado de pases.
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Otra frase de Artime a El Litoral también sonó fuerte: “Messi se despedirá el martes, pero tengo la ilusión que no sea el último partido y que haya otras despedidas. Una sola es poca para un jugador de tamaña magnitud e importancia para nuestro fútbol. Y tengo también la expectativa de que podamos traerlo a jugar un partido despedida a Córdoba”, señaló el presidente de Belgrano, que hizo grandes migas con un ex directivo de Unión: Armando López. Se conocieron durante el Mundial de Qatar y a partir de allí entablaron una relación muy estrecha, que incluso contuvo algunos encuentros en Santa Fe, cuando Belgrano jugó en nuestra ciudad.
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Artime y Fassi, el presidente de Talleres, se sacaron una foto con Tapia, pero no coincidieron por algunos minutos en su llegada al Kempes. Primero lo hizo Artime, cuando faltaban 45 minutos para el comienzo del partido. Luego lo hizo Fassi. Ambos se reencontrarán el domingo, pero, esta vez sí, en la vereda de enfrente porque se reeditará el clásico cordobés en el Kempes.
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Hace diez años que vive en Córdoba un santafesino, Carlos “Pini” Centurión, que se dedica a vender frutillas que trae especialmente de Coronda. Es hincha fanático de Unión y admite que “este año me perdí dos partidos nomás, porque cada vez que juega Unión en Santa Fe, viajo a verlo”. Reconoce que llegó a Córdoba por razones económicas y que encontró una veta importante con las frutillas corondinas que son un furor. En plena plaza San Martín, en el microcentro cordobés, El Litoral fue testigo del interés que despierta su presencia.
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Así como lo destacó Scaloni en la conferencia de prensa, también lo hacemos nosotros desde nuestra tribuna de opinión: fue muy gratificante ver y escuchar a tantos niños en el estadio. Muchas escuelitas se hicieron presente porque, dentro de los considerandos de la sanción, estaba la obligación de invitar a los chiquilines a que vean a la selección. Muchos de ellos, por no decir la enorme mayoría, nunca habían visto a la selección en vivo y en directo. Y lo del himno fue magnífico, porque además de ser muy bien entonado por un cuartetero cordobés, resonó en el Kempes el grito de los chicos al cantarlo, lo cual nos llenó de emoción a todos, no solamente al técnico de la selección. Sin dudas que si hay algo que nos enorgullece cuando lo cantamos y nos infla el pecho de emoción, es entonar el Himno Nacional Argentino. Aquí, en la Argentina o en cualquier parte del mundo.
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Román Vega, Simón, Valentín Gómez, Leonel Flores y Ezequiel Fernández fueron los jugadores debutantes en el partido con Bolivia. La lista se extiende ahora a 70 en la era Scaloni, con lo cual se deduce que existe una renovación importante y que se realiza de manera gradual. Si bien el actual entrenador dirige al equipo desde 2019, pasaron ya siete años y tomó las riendas luego del flojísimo Mundial de Rusia de 2018, cuando esa actuación significó el final para muchos de los que integraban el plantel, el hecho de no haber conformado en ningún momento una selección local, con jugadores que actúan exclusivamente en la Argentina, como hizo Diego Maradona en su momento, es un fuerte motivo para pensar que existe un movimiento constante de jugadores.
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Esto es al margen de que hay un grupo de jugadores que son los que aportan experiencia, conducción, voz de mando y ejemplo para los que vienen de abajo. Y lo bueno es que éstos (Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, MacAllister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Alvarez) no vienen a “pasear”. Todo lo contrario, toman los partidos con una seriedad y compromiso total, como si fuera por los puntos (si se trata de un amistoso) o como si resultara clave para ganar algo, si el partido forma parte de una competición. “Juegan como si fuera una final”, es lo que se escuchó decir de parte de la gente que asistió al Kempes y despidió a la selección con una merecida ovación.
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Es cierto que Bolivia fue un rival débil, que el nivel de las selecciones no es el adecuado, que se podría haber buscado algo mejor cuando se enfrentó con Zambia y Mauritania o ahora, que lo hará con Burkina Faso el sábado o con Benín. Pero durante mucho tiempo nos hicieron creer que el fútbol se había emparejado. Y la realidad es que no es así, aunque hay excepciones, como lo demostró Cabo Verde, por ejemplo, en el último Mundial. Pero siguen habiendo selecciones fuertes y otras débiles. Y en algunos casos, la grieta es enorme, como lo demostró Argentina ante Bolivia. Lo bueno es que se nota que hay una idea de juego, un libreto, se sabe perfectamente a qué se juega y una identidad que se respeta. El que entra, sabe lo que tiene que hacer. Y algunos, como el caso de Leonel Flores, sacan a relucir todo su desparpajo y la terminan “rompiendo” en apenas diez minutos –o menos- que estuvo en cancha.
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Varios medios de Bolivia destacaron la actuación de Jesús Maraude, el número 18 de su selección. Empezó de delantero y luego pasó a jugar de enganche cuando el técnico de la selección del altiplano resolvió modificar la línea de cinco con la que arrancó el partido. Se nota que sabe con la pelota, es el enganche del Always Ready de Bolivia y de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, se trata de un jugador que fue ofrecido a Colón en el último mercado de pases. “Con un juego aguerrido y con gambeta, Jesús Maraude, el joven jugador de 18 años de Always Ready, fue lo mejor de Bolivia en la derrota que sufrió la Verde ante Argentina (0-4), este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba… En esas escasas situaciones que se tuvo la pelota, Maraude estuvo implicado y a pesar de su corta edad no se achicó ante jugadores de talla mundial… Por momentos mostró su habilidad con el balón y en el primer tiempo creó algún desborde por la derecha”, señaló el periodista Marcelo Avendaño Murillo para el sitio Visión 360.