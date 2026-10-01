Lo que dejó la goleada en el Kempes

Artime, el pase de Thiago Cardozo, el acuerdo con Unión y otros apuntes de una noche de selección

Los medios bolivianos elogiaron el trabajo de Jesús Maraude, un juvenil de 18 años, volante ofensivo, que jugó con la camiseta número 18. Este jugador, del Always Ready, habría sido ofrecido a Colón en el último mercado de pases.