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Unión presentó la nómina para visitar a Boca con dos variantes en la convocatoria

El Tatengue dio a conocer los concentrados para el duelo de este viernes en el Alberto J. Armando. Tras la caída frente a Independiente, el cuerpo técnico metió mano en la lista con los ingresos de Ignacio Isla y Augusto Solari.

Unión se alista para enfrentar a Boca. Foto: Matías PintosUnión se alista para enfrentar a Boca. Foto: Matías Pintos
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Unión ya tiene todo listo para afrontar un desafío de alto impacto en la Bombonera. El conjunto santafesino hizo oficial la lista de futbolistas convocados para visitar este viernes a Boca Juniors, con la novedad de dos modificaciones en la nómina respecto a los nombres que estuvieron presentes en la última derrota sufrida ante Independiente.

Augusto Solari en acción en el partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero, cuando fue titular. El martes entró en el segundo tiempo y se desgarró.Augusto Solari, la sorpresa entre los convocados para jugar con Boca.

Las principales novedades en la citación pasan por los regresos de Ignacio Isla y Augusto Solari (no había sido convocado en todo el torneo), quienes se suman a las opciones del cuerpo técnico para el armado del equipo. Para hacerles sitio en la delegación, los futbolistas que quedaron al margen en esta oportunidad son Tomás Fagioli y Valentín Cerrudo.

Con el objetivo de recuperarse y sumar fuera de casa, la alineación titular del Tatengue se encamina con un esquema definido en todas sus líneas. El probable once para saltar al campo de juego ante el Xeneize estaría integrado por: Mansilla; Pintado, Rocha, Ludueña, Ayala; Palacios, Mosqueira, Menossi, Malcorra; Tarragona y Estigarribia.

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