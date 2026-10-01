Liga Profesional

Unión presentó la nómina para visitar a Boca con dos variantes en la convocatoria

El Tatengue dio a conocer los concentrados para el duelo de este viernes en el Alberto J. Armando. Tras la caída frente a Independiente, el cuerpo técnico metió mano en la lista con los ingresos de Ignacio Isla y Augusto Solari.