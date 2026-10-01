Cuartos de final

Platense hizo historia ante Estudiantes y avanzó por primera vez a semifinales de la Copa Argentina

Con un gol agónico de Gonzalo Lencina sobre el cierre del partido, el Calamar se impuso por 1 a 0 frente al Pincha en Florencio Varela. El equipo de Vicente López se metió entre los cuatro mejores, donde lo espera Atlético Tucumán.