Platense escribió una página dorada en su historia reciente. En un duelo sumamente disputado de principio a fin, el conjunto de Vicente López derrotó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en la cancha de Defensa y Justicia y se metió, por primera vez en su historia, en las semifinales de la Copa Argentina.
Platense hizo historia ante Estudiantes y avanzó por primera vez a semifinales de la Copa Argentina
Con un gol agónico de Gonzalo Lencina sobre el cierre del partido, el Calamar se impuso por 1 a 0 frente al Pincha en Florencio Varela. El equipo de Vicente López se metió entre los cuatro mejores, donde lo espera Atlético Tucumán.
La primera mitad se caracterizó por la intensa disputa en el sector medio de la cancha, con dos equipos que priorizaron la presión alta y el despliegue físico por sobre la fluidez futbolística. En ese contexto de escasas situaciones claras de gol, fue el Calamar quien mostró mayor iniciativa e insinuó más peligro cerca del área rival. La ocasión más concreta del período inicial estuvo en los pies de Bautista Merlini, quien a los 40 minutos quedó pasado tras un centro enviado por Guido Mainero y terminó metiéndose dentro del arco sin poder conectar el balón.
Durante la segunda etapa, la tónica de paridad, roce y pocas llegadas claras se mantuvo en Florencio Varela. El trámite parecía indefectiblemente destinado a definirse mediante la tanda de penales, pero la historia cambió de manera drástica sobre el cierre.
A los 38 minutos del complemento, Franco Zapiola inició un ataque por el sector izquierdo y filtró una gran pelota para el desborde de Gauto. Este sacó un centro preciso al primer palo donde apareció Gonzalo Lencina —que había ingresado apenas tres minutos antes— para anticipar de cabeza a la defensa y batir la resistencia de Fernando Muslera.
Con este histórico triunfo, Platense se metió entre los cuatro mejores del certamen federal y ya conoce a su próximo rival: se medirá frente a Atlético Tucumán, equipo que viene de dar el golpe tras eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza, el vigente campeón. Del otro lado del cuadro, el segundo finalista saldrá del cruce entre Banfield y Boca Juniors, que dejaron en el camino a Deportivo Riestra y Racing, respectivamente.