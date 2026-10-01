#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cuartos de final

Platense hizo historia ante Estudiantes y avanzó por primera vez a semifinales de la Copa Argentina

Con un gol agónico de Gonzalo Lencina sobre el cierre del partido, el Calamar se impuso por 1 a 0 frente al Pincha en Florencio Varela. El equipo de Vicente López se metió entre los cuatro mejores, donde lo espera Atlético Tucumán.

Platense hizo historia y se clasificó semifinalista de la Copa Argentina.Platense hizo historia y se clasificó semifinalista de la Copa Argentina.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Platense escribió una página dorada en su historia reciente. En un duelo sumamente disputado de principio a fin, el conjunto de Vicente López derrotó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en la cancha de Defensa y Justicia y se metió, por primera vez en su historia, en las semifinales de la Copa Argentina.

Platense entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.Platense entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

La primera mitad se caracterizó por la intensa disputa en el sector medio de la cancha, con dos equipos que priorizaron la presión alta y el despliegue físico por sobre la fluidez futbolística. En ese contexto de escasas situaciones claras de gol, fue el Calamar quien mostró mayor iniciativa e insinuó más peligro cerca del área rival. La ocasión más concreta del período inicial estuvo en los pies de Bautista Merlini, quien a los 40 minutos quedó pasado tras un centro enviado por Guido Mainero y terminó metiéndose dentro del arco sin poder conectar el balón.

Durante la segunda etapa, la tónica de paridad, roce y pocas llegadas claras se mantuvo en Florencio Varela. El trámite parecía indefectiblemente destinado a definirse mediante la tanda de penales, pero la historia cambió de manera drástica sobre el cierre.

Platense dejó en el camino a Estudiantes.Platense dejó en el camino a Estudiantes.

A los 38 minutos del complemento, Franco Zapiola inició un ataque por el sector izquierdo y filtró una gran pelota para el desborde de Gauto. Este sacó un centro preciso al primer palo donde apareció Gonzalo Lencina —que había ingresado apenas tres minutos antes— para anticipar de cabeza a la defensa y batir la resistencia de Fernando Muslera.

Con este histórico triunfo, Platense se metió entre los cuatro mejores del certamen federal y ya conoce a su próximo rival: se medirá frente a Atlético Tucumán, equipo que viene de dar el golpe tras eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza, el vigente campeón. Del otro lado del cuadro, el segundo finalista saldrá del cruce entre Banfield y Boca Juniors, que dejaron en el camino a Deportivo Riestra y Racing, respectivamente.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Defensa y Justicia
Platense
Estudiantes de La Plata
Copa Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro