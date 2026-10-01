Interna en la Selección de Portugal

Los hinchas respaldaron a Jorge Jesús en medio del escándalo por el portazo de Cristiano Ronaldo

Durante el triunfo luso frente a Dinamarca, un grupo de fanáticos mostró remeras y pancartas en apoyo al entrenador de 72 años. La polémica estalló luego de que "CR7" abandonara la concentración e insinuara su retiro del seleccionado tras quedar relegado al banco de suplentes.