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Interna en la Selección de Portugal

Los hinchas respaldaron a Jorge Jesús en medio del escándalo por el portazo de Cristiano Ronaldo

Durante el triunfo luso frente a Dinamarca, un grupo de fanáticos mostró remeras y pancartas en apoyo al entrenador de 72 años. La polémica estalló luego de que "CR7" abandonara la concentración e insinuara su retiro del seleccionado tras quedar relegado al banco de suplentes.

El respaldo de los hichas de Portugal al DT Jorge Jesús.El respaldo de los hichas de Portugal al DT Jorge Jesús.
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La tensión que atraviesa la Selección de Portugal sumó un nuevo capítulo en las tribunas. En medio del fuerte contrapunto entre el director técnico Jorge Jesús y la máxima figura del fútbol luso, Cristiano Ronaldo, un grupo de simpatizantes decidió tomar postura pública a favor del entrenador durante la victoria por 4-2 frente a Dinamarca.

El gesto más llamativo de la jornada estuvo protagonizado por diez hinchas que, abrazados uno al lado del otro, exhibieron camisetas con los colores patrios que juntas formaban la consigna “We love you, Jesús” (“Te amamos, Jesús”). A lo largo del encuentro —que ahora tiene como capitán en cancha al mediocampista Bruno Fernandes—, también se observaron banderas y se escucharon cánticos de respaldo al estratega de 72 años, valorando su firmeza para tomar decisiones tácticas sin reparar en los nombres propios.

"Confío en Jesús", reza la bandera de Portugal."Confío en Jesús", reza la bandera de Portugal.

El conflicto con el astro de 41 años, con quien el DT ya había coincidido recientemente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, se desencadenó tras la segunda fecha de la UEFA Nations League. Molesto por no haber sumado minutos, Cristiano mantuvo una acalorada discusión con Jorge Jesús y, tras reunirse con el presidente de la federación portuguesa, optó por abandonar de inmediato la concentración del equipo.

Soccer Football - Nations League - Group B - Portugal v Wales - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - September 24, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal before it is ruled out for offside following a VAR review REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAYCristiano Ronaldo abandonó repentinamente la concentración de Portugal. REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAY

Tras el portazo, la estrella mundial dejó entrever que evaluará no volver a vestir la camiseta de su país, aunque aclaró que más adelante dará su versión de los hechos mientras le deseaba lo mejor a sus compañeros. Del otro lado, Jorge Jesús ratificó su postura de no ceder ante presiones individuales: sostuvo que no dará un paso atrás en su metodología y que no tolerará que ningún futbolista intente condicionar sus decisiones al frente del plantel.

El episodio ha generado un encendido debate en el entorno del fútbol portugués. Mientras un sector de la afición y la prensa pondera la búsqueda de una nueva dinámica colectiva y el principio de autoridad del entrenador, otros sectores advierten sobre los riesgos de gestionar este tipo de cortocircuitos en el vestuario ante una figura tan determinante en la historia del seleccionado.

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