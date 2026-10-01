Colón sufrió un duro revés en su casa al caer por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra en el predio 4 de Junio, en un cotejo correspondiente a la undécima jornada de la Zona B del Torneo Proyección. El conjunto rojinegro no logró darle continuidad al impulso anímico que había significado la victoria en el clásico santafesino ante Unión y sumó un nuevo tropiezo en el certamen.
Colón no pudo sostener el envión del clásico y cayó ante Riestra
El Sabalero fue superado por 1 a 0 en el predio 4 de Junio por la undécima fecha de la Zona B del certamen de Reserva. Un descuido defensivo le costó caro al equipo de Miguel Robledo, que volvió a tropezar y sigue sumergido en una campaña irregular.
Durante la primera mitad, el trámite del partido se presentó sumamente parejo y disputado en la mitad de la cancha. Si bien el juego tuvo pasajes de intensidad, a ambos equipos les faltó claridad e ideas en los últimos metros para romper el cero. En ese contexto, la ocasión más clara para el dueño de casa estuvo en los pies de Laureano Páez, quien recibió una asistencia, desbordó con velocidad por el sector derecho y, ante la salida del arquero López, definió por encima del travesaño. Sobre el final de la etapa inicial, a los 43 minutos, Riestra respondió con un aviso serio en las botas de Ventresca, quien resolvió de manera defectuosa frente al achique del guardameta sabalero Cuffia.
En el complemento, la postura del Malevo fue mejor y terminó marcando las condiciones del juego. El quiebre del marcador llegó a los 17 minutos del segundo tiempo a través de Fabricio Ventresca, quien capitalizó una rápida ejecución de un tiro libre para sacar ventaja de la distracción defensiva de Colón y sellar el 1 a 0 definitivo.
A partir de la ventaja, la visita manejó los tiempos con solvencia frente a un Sabalero que careció de volumen de juego, profundidad y lucidez para buscar la igualdad. De hecho, fue Riestra el que estuvo más cerca de estirar las cifras mediante un par de maniobras claras de contraataque. Con este resultado, el balance de Colón en la competencia continúa siendo deficitario, registrando un magro saldo de 2 victorias, 2 empates y 7 derrotas al cabo de once presentaciones.