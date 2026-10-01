Torneo Proyección 2026

Colón no pudo sostener el envión del clásico y cayó ante Riestra

El Sabalero fue superado por 1 a 0 en el predio 4 de Junio por la undécima fecha de la Zona B del certamen de Reserva. Un descuido defensivo le costó caro al equipo de Miguel Robledo, que volvió a tropezar y sigue sumergido en una campaña irregular.