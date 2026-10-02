Luciano Benavides llegó al final del día con el cansancio de una etapa difícil, pero con ganas de dar pelea hasta el último kilómetro. El Rally de Marruecos entra en su definición y el argentino mantiene un objetivo al alcance: subir al podio. Después de terminar octavo este viernes, quedó cuarto en la clasificación general, a 1m44s del estadounidense Ricky Brabec, dueño del tercer lugar.
Luciano Benavides va por el podio en Marruecos: “Un día más, todo puede pasar"
Tras abrir pista y sobreponerse a un despiste en las dunas, el argentino quedó cuarto en la general y buscará meterse entre los tres mejores en la etapa final.
La cuarta etapa le exigió asumir una de las tareas más difíciles del rally raid: abrir camino. Sin las huellas de otros competidores como referencia, el piloto de KTM tuvo que apoyarse en su navegación para encontrar el rumbo. Y durante los primeros kilómetros lo hizo con confianza.
“Los primeros 115, hasta el reabastecimiento, me sentí increíble, navegando todo perfecto, sin errores, a un ritmo muy bueno”, contó al regresar al campamento.
Las complicaciones aparecieron después. En la segunda parte del recorrido, las dunas blandas frenaron su avance y una caída le hizo perder tiempo. Hasta entonces se había sentido cómodo con la responsabilidad de ir adelante, pero el terreno cambió las condiciones de su carrera.
“Me tocaron unas dunas muy blandas que ahí me costó muchísimo abrir. Tuve una caída”, explicó.
Más adelante llegó otro contratiempo: un error de navegación mientras rodaba junto a otro competidor. Benavides reconoció la equivocación, que les costó algunos minutos antes de recuperar el rumbo. Luego volvió a quedar al frente del grupo y abrió camino hasta el final.
Pese a lo ocurrido, el balance personal no quedó reducido al tiempo perdido. “Contento con el trabajo que vengo haciendo”, sostuvo. Y dejó claro con qué ánimo afrontará el cierre: “Un día más, todo puede pasar y vamos a darle”.
El argentino terminó la especial a 9m58s de su compañero Daniel Sanders, quien ganó la jornada y recuperó la punta de la carrera. El australiano superó por 3m01s a Edgar Canet y por 3m17s a Adrien van Beveren.
La general también dejó una definición abierta entre los hombres de KTM. Sanders llegará al último día con 1m31s de ventaja sobre Canet, mientras Brabec marcha tercero, a 8m09s. Benavides está a 9m53s del líder y buscará descontar la diferencia que lo separa del estadounidense para meterse entre los tres mejores.
En autos, la cuarta etapa también cambió el panorama. Mattias Ekström se quedó con la victoria parcial, por delante de Henk Lategan y Mitch Guthrie, mientras Seth Quintero pasó a encabezar la clasificación general. Carlos Sainz, que había comenzado el viernes como líder, perdió tiempo por un error de navegación y cayó al cuarto puesto.
Toyota afrontará la jornada decisiva con Quintero primero y Lategan segundo, separados por 2m45s. Nani Roma ocupa el tercer lugar, a 5m09s, con Sainz apenas 22 segundos detrás. La quinta y última etapa, este sábado, resolverá una carrera que todavía tiene posiciones importantes en juego. Para Luciano, será la oportunidad de cerrar la semana con el podio que sigue buscando.