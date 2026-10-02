GP de Bahréin

Colapinto apuesta a la remontada: “El ritmo parecía relativamente competitivo"

El argentino completó 53 vueltas en Sepang y trabajó para la carrera, condicionado por 15 puestos de penalización. Alpine explicó por qué eligió este circuito para cambiar componentes del motor y Franco confía en que las estrategias puedan ayudarlo.