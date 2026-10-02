Franco Colapinto terminó último en el segundo entrenamiento de Malasia, pero se bajó del Alpine con una impresión más alentadora de lo que muestra la tabla de tiempos. Su viernes estuvo dedicado a preparar la carrera: giró con mucha carga de combustible, probó distintas puestas a punto y completó 53 vueltas, unos 294 kilómetros, en su primer contacto con Sepang.
Colapinto apuesta a la remontada: “El ritmo parecía relativamente competitivo"
El argentino completó 53 vueltas en Sepang y trabajó para la carrera, condicionado por 15 puestos de penalización. Alpine explicó por qué eligió este circuito para cambiar componentes del motor y Franco confía en que las estrategias puedan ayudarlo.
Las penalizaciones marcaron el rumbo del trabajo. A los cinco puestos que arrastraba por el choque de Bakú se sumaron otros diez por el cambio de componentes de la unidad de potencia. Con 15 lugares de retroceso en la grilla de partida, Alpine concentró las dos sesiones en encontrar un auto que le permita avanzar el domingo.
“Teníamos un plan específico de mi lado del garaje y lo ejecutamos bien, con el foco puesto en rodar con mucha carga de combustible y optimizar el ritmo de carrera”, explicó Franco en el comunicado del equipo.
El argentino fue 19° en la primera práctica, con 1m40s531, y 22° en la segunda, con 1m43s391. Esas marcas corresponden a un programa que no incluyó la búsqueda habitual de una vuelta rápida con poco combustible.
“Sabemos que, incluso si llegáramos a la Q3, de todos modos estaríamos hacia el fondo”, señaló. Por eso, cada salida a pista tuvo como objetivo preparar un auto con el que pueda sostener el ritmo y superar rivales.
La elección de Sepang para realizar el cambio también tuvo una razón deportiva. Steve Nielsen explicó que Alpine sabía que en algún momento debería asumir una sanción por nuevos componentes y consideró que el circuito malasio ofrecía una buena oportunidad para recuperar posiciones. Como antecedente, mencionó el avance de Colapinto en Monza, donde logró llegar a los puntos.
El equipo valoró especialmente las vueltas que Franco pudo completar con el tanque cargado y la información recogida sobre los neumáticos. Para el piloto, las pruebas dejaron algunas señales positivas.
“Probamos muchas cosas y distintas puestas a punto, y el ritmo parecía relativamente competitivo y comparable al de los demás”, sostuvo.
Fue también una jornada para descubrir un trazado en el que nunca había corrido. Colapinto disfrutó de manejar en Sepang, incluso con el peso extra del combustible, aunque advirtió que el calor y las características del asfalto exigirán mucho durante la carrera.
El desgaste de los neumáticos será uno de los desafíos. Según explicó, es fácil sobrecalentarlos y eso podría abrir distintas alternativas de estrategia. Para alguien que deberá largar desde atrás, esa variedad puede ofrecer una oportunidad.
“Eso también podría ayudarnos, teniendo en cuenta que vamos a salir más atrás, así que una variable adicional podría ser beneficiosa”, analizó.
Del otro lado del box, Gasly dejó una señal alentadora para Alpine: terminó séptimo y décimo, y se mostró conforme con el comportamiento del auto. El francés alternó pruebas con mucha y poca carga de combustible, mientras Colapinto se concentró en la carrera. Por eso, la diferencia entre sus tiempos no permite una comparación directa. Sus resultados ofrecen una primera referencia del potencial del Alpine, aunque todavía falta comprobar cómo responderá en carrera.
Entre ambos completaron 104 vueltas y unos 576 kilómetros. Nielsen destacó el aporte del argentino para entender cómo se comportan los neumáticos con el tanque cargado, en una pista con poco agarre y un asfalto abrasivo. A ese desafío se suma la posibilidad de lluvia, otra condición que podría modificar las decisiones del domingo.
Franco cerró el viernes con una valoración positiva del ritmo y una tarea pendiente: aprovechar el último entrenamiento para afinar la puesta a punto antes de afrontar una carrera en la que necesitará superar autos.
La actividad continuará el sábado con la tercera práctica, a la 1.30, y la clasificación, desde las 5, en horario argentino.